LIVE: Droomstart voor Union, Nieuwkoop scoort al na twee minuten tegen Anderlecht

8' eerste helft, minuut 8. Anderlecht acteert iets te slap, het is Union dat de duels wint. Eddy Snelders op Radio 1.

6' eerste helft, minuut 6. Union gaat gewoon door op zijn elan en duwt Anderlecht achteruit. Het thuispubliek geniet met volle teugen.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Bart Nieuwkoop van Union. 1, 0. goal Union Anderlecht 9' 1 0

2' eerste helft, minuut 2. Nieuwkoop met de vroege goal! Wat een start van Union! Anderlecht laat zich verrassen door een snel genomen vrije trap, Van Crombrugge kan de scherpe voorzet van Vanzeir nog onderscheppen, maar Nieuwkoop scoort in de rebound.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Jonathan Lardot heeft de wedstrijd op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:27 vooraf, 18 uur 27. De spelers betreden het sfeervolle en zonovergoten stadion, we zijn bijna klaar voor de aftrap!

18:07 Union pakte 6 op 6 tegen Anderlecht. Union toonde zich dit seizoen twee keer de sterkste in de Brusselse derby. Op speeldag 1 leek de overwinning van promovendus Union nog een stunt van formaat (1-3), op speeldag 25 was het gewoon een logische 1-0-zege van de autoritaire leider. vooraf, 18 uur 07.

17:55 vooraf, 17 uur 55. Terugkeer van Teuma. Union-coach Felice Mazzu ziet een belangrijke pion terugkeren: aanvoerder Teuma is opnieuw van de partij na een blessure. Verder krijgt ook Bager weer een plek in de basis, Marcq en Kandouss moeten plaats ruimen.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Kana start, geen Gomez. Vincent Kompany voert twee wissels door in vergelijking met de bekerfinale: Mychajlytsjenko en Kana komen in de ploeg voor Olsson en de geblesseerde Gómez.

11:49 vooraf, 11 uur 49. We zijn geen favoriet, zelfs met onze goede positie. De andere ploegen hebben meer ervaring dan wij. Felice Mazzu.

11:46 vooraf, 11 uur 46. Neemt Union eerste horde richting titel? Na hun indrukwekkende reguliere competitie is het moneytime voor Union. In de play-offs moeten de Brusselaars het werk gaan afmaken, te beginnen vanavond tegen Anderlecht, de club die het dit seizoen al tweemaal klopte. Van het woord titel moesten ze in het Dudenpark nog niets weten deze week, al kan dat - mits Brugs puntenverlies en een thuiszege tegen Anderlecht - vanavond misschien al wat veranderd zijn.

11:42 vooraf, 11 uur 42. We kunnen niet blijven terugkomen op de bekerfinale. Het is een afgesloten hoofdstuk en we hebben de knop omgedraaid. Vincent Kompany.