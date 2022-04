LIVE: Kan Club Brugge krappe voorsprong vasthouden tegen Antwerp?

Nainggolan verstuurt een prima diepe bal in de loop van Manuel, Mignolet is bij de pinken en komt zijn grote rechthoek uit om het gevaar te neutraliseren.

tweede helft, minuut 85. Mignolet alert. Nainggolan verstuurt een prima diepe bal in de loop van Manuel, Mignolet is bij de pinken en komt zijn grote rechthoek uit om het gevaar te neutraliseren. .

tweede helft, minuut 80. Het is geen hoogstaande wedstrijd. Er wordt veel gestreden, maar er is te weinig gevaar. Tom Boudeweel op Radio 1.

tweede helft, minuut 75. Nog een kwartier. Met nog 15 minuten op de klok is alles nog mogelijk, maar de match ligt te vaak stil om echt te kunnen begeesteren. Wie krijgt weer wat vuur in de partij? .

Probleem bij Lang. Noa Lang strompelt met een zuur gezicht naar de kant. Zijn het krampen of is er een blessure in het spel? Adamyan staat klaar om in te vallen. . tweede helft, minuut 67.