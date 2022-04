Club Brugge en Antwerp openen om 13.30 u de Champions' play-offs

Vanaf vandaag is het moneytime in de eerste klasse van het Belgisch voetbal. Club Brugge en Antwerp openen de dans in de Champions' play-offs. Brugge hoopt de druk in Brussel te leggen, Antwerp hoopt hetzelfde te doen. Wie opent zijn play-offs met een goed gevoel? Volg het live om 13.30 u.