Waarom Anderlecht en Antwerp duimen voor nieuwe zege van AA Gent

We moeten bij knokken alsof we nog strijden voor de prijzen. Die vijfde plaats is ook belangrijk voor de club.

vooraf, 07 uur 15. We moeten bij knokken alsof we nog strijden voor de prijzen. Die vijfde plaats is ook belangrijk voor de club. Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent.

clock 07:14

vooraf, 07 uur 14. Is Gent vanavond al zeker van eerste plaats? AA Gent kan met een nieuwe overwinning tegen KV Mechelen vanavond al zeker zijn van de eerste plek in de Europe Play-offs. Op voorwaarde dat Genk dan wel verliest tegen Charleroi. Anderlecht en Antwerp duimen alvast mee voor Gent en Charleroi, want als de bekerwinnaar op de eerste plek eindigt, valt het barrageduel met de nummer vier uit de Champions Play-offs weg. Dan is zowel Anderlecht als Antwerp zeker van een Europees ticket. AA Gent heeft na de bekerfinale al een ticket voor de Europa League op zak. .