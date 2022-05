LIVE: Verzekert AA Gent zich vanavond in Mechelen al van groepswinst in de Europe Play-offs?

clock 13' eerste helft, minuut 13. Malede krijgt de bal in de diepte en gaat vrij makkelijk voorbij Van Hecke richting de zestien. De Belg moet even aan de noodrem trekken, maar het blijft aanvaardbaar. Doorspelen dus. . Malede krijgt de bal in de diepte en gaat vrij makkelijk voorbij Van Hecke richting de zestien. De Belg moet even aan de noodrem trekken, maar het blijft aanvaardbaar. Doorspelen dus.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Gent probeert de match wat in handen te nemen en te controleren. Daarvoor zullen de passen iets nauwkeuriger moeten zijn. Voorlopig vliegen er geregeld ballen over de zijlijn.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Poging Hugo Cuypers. KV Mechelen is de gevaarlijkste ploeg in de beginfase. De snelle Shved maakt het de verdediging moeilijk en bedient Hugo Cuypers. Zijn schot wordt geblokt en vliegt over Roef en het doel heen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Eerste kansje voor Mechelen. Storm rukt op met de bal aan de voet en kan uithalen in de zestien. Zijn schot strandt in een bos Gentse benen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:45 eerste helft, 18 uur 45. De bal rolt. We zijn begonnen!

clock 18:41 vooraf, 18 uur 41. KV Mechelen heeft een sterke thuisreputatie. Ze verloren dit seizoen nog maar drie keer in eigen huis. Kan Gent de ploeg van Wouter Vrancken een vierde thuisnederlaag aansmeren?

clock 18:09 vooraf, 18 uur 09. Mathematisch is de eerste plaats in deze groep nog steeds mogelijk voor Mechelen. Of dat er nog iemand in gelooft, is een andere vraag. Gent kan zich met wat meeval vandaag al verzekeren van de groepswinst. Daarvoor zijn vanavond de 3 punten nodig, en moet Genk verliezen tegen Charleroi.



clock 18:07 Bij Gent krijgen Tissoudali en De Sart rust van coach Hein Vanhaezebrouck. Malede en Owusu komen in hun plaats. vooraf, 18 uur 07.

clock 17:59 De 11 namen voor KV Mechelen. vooraf, 17 uur 59. De 11 namen voor KV Mechelen.

clock 07:15 vooraf, 07 uur 15. We moeten bij knokken alsof we nog strijden voor de prijzen. Die vijfde plaats is ook belangrijk voor de club. Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent.

clock 07:14 vooraf, 07 uur 14. Is Gent vanavond al zeker van eerste plaats? AA Gent kan met een nieuwe overwinning tegen KV Mechelen vanavond al zeker zijn van de eerste plek in de Europe Play-offs. Op voorwaarde dat Genk dan wel verliest tegen Charleroi. Anderlecht en Antwerp duimen alvast mee voor Gent en Charleroi, want als de bekerwinnaar op de eerste plek eindigt, valt het barrageduel met de nummer vier uit de Champions Play-offs weg. Dan is zowel Anderlecht als Antwerp zeker van een Europees ticket. AA Gent heeft na de bekerfinale al een ticket voor de Europa League op zak.

clock 07:11 vooraf, 07 uur 11. Jupiler Pro League KV Mechelen lijkt uitgeteld voor Europees ticket na nederlaag in Gent

clock 07:11 - Vooraf Vooraf, 07 uur 11

clock Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Jannes Van Hecke, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Alec Van Hoorenbeeck, Marian Shved, Vinicius, Kerim Mrabti, Rob Schoofs, Nikola Storm, Hugo Cuypers

clock Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Núrio, Darko Lemajic, Yonas Malede