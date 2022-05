Racing Genk mag nog altijd dromen van Europa na zege tegen Charleroi

Racing Genk - Sporting Charleroi in een notendop:

Ilaimaharitra zorgt voor hoogtepunt met prachtgoal

Door de overwinning van AA Gent bij KV Mechelen eerder op de avond wist Racing Genk waar het aan toe was. Het moest winnen tegen Charleroi of de eerste plaats in de Europe Play-offs was definitief voor Gent. Veel minder druk bij Charleroi, dat niks meer te winnen of verliezen had. Het werkte bevrijdend voor Ilaimaharitra. Zijn eerste poging miste nog finesse en strandde op Leysen, maar zijn tweede afstandsschot bulkte van de schoonheid. Met een heerlijke plaatsbal bracht hij Charleroi op voorsprong, Leysen kon alleen maar verbaasd toekijken. Genk slaagde er maar niet in om concreet doelgevaar te creëren. Pas kort voor de rust werd Koffi dan toch eens op de proef gesteld. De Charleroi-doelman ging goed plat op een stevige uithaal van Hrosovsky.

Genk keert de rollen om in zinderende tweede helft

Genk tapte uit een ander vaatje in de tweede helft. Op amper 10 minuten toverde het een 0-1-achterstand om in een 3-1-voorsprong. Koffi hield Onuachu met een schitterende redding eerst nog van de gelijkmaker, maar had geen verhaal toen de Nigeriaan nog eens uitpakte met een heerlijke kopbal.



Nkuba stak Genk vervolgens een handje toe. Op een voorzet van Ito werkte hij de bal via de paal ongelukkig in eigen doel. Genk was plots helemaal ontketend. Een hoekschop van Ito werd door Thorstvedt verlengd en Cuesta maakte aan de tweede paal zijn eerste competitietreffer: 3-1.



Na een ware De Bruyne-pass van Heynen bood Ito Onuachu de 4-1 aan, maar de Nigeriaan liet de reuzenkans onbenut. Ook Paintsil liet na de kloof uit te diepen, na een knappe solo besloot hij op de lat.



Die missers braken Genk bijna nog zuur op toen Heymans na mistasten van Ito uit het niks voor de aansluitingstreffer zorgde. In een spannend slot kregen beide ploegen nog kansen. Bij Genk was het net niet voor Paintsil en Oyen, bij Charleroi mikte Kayembe dé kans op de gelijkmaker voorlangs. Genk hield stand en mag dus blijven dromen van Europa.