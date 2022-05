LIVE: Racing Genk moet winnen tegen Charleroi, anders wint Gent de Europe Play-offs

clock 12' eerste helft, minuut 12. Charleroi mag dan al uitgeteld zijn in deze Europe Play-offs, de bezoekers willen er vanavond duidelijk nog iets van maken. Genk heeft het moeilijk om onder de hoge druk uit te raken. . Charleroi mag dan al uitgeteld zijn in deze Europe Play-offs, de bezoekers willen er vanavond duidelijk nog iets van maken. Genk heeft het moeilijk om onder de hoge druk uit te raken.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Sadick krijgt wel erg veel ruimte op een vrije trap voor de thuisploeg. Hij kan vrij koppen, maar besluit slap in de handen van Koffi. . Sadick krijgt wel erg veel ruimte op een vrije trap voor de thuisploeg. Hij kan vrij koppen, maar besluit slap in de handen van Koffi.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Beide ploegen tasten nog wat af. Charleroi begon gretig aan de wedstrijd, maar intussen heeft Genk het evenwicht min of meer hersteld. . Beide ploegen tasten nog wat af. Charleroi begon gretig aan de wedstrijd, maar intussen heeft Genk het evenwicht min of meer hersteld.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Jasper Vergoote fluit de wedstrijd op gang. Genk moet winnen van Charleroi om in de running te blijven voor eindwinst in de Europe Play-offs. . Aftrap Scheidsrechter Jasper Vergoote fluit de wedstrijd op gang. Genk moet winnen van Charleroi om in de running te blijven voor eindwinst in de Europe Play-offs.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:58 Vandevoordt valt uit. Nog een last minute wissel bij Racing Genk. Vandevoordt is tijdens de opwarming uitgevallen, hij wordt in doel vervangen door Tobe Leysen. . vooraf, 20 uur 58. injury Vandevoordt valt uit Nog een last minute wissel bij Racing Genk. Vandevoordt is tijdens de opwarming uitgevallen, hij wordt in doel vervangen door Tobe Leysen.

Gent pakt op de valreep volle buit. AA Gent leek op weg naar puntenverlies bij KV Mechelen, maar Tissoudali heeft de leider in de Europe Play-offs op de valreep nog de volle buit geschonken. Als Genk niet wint van Charleroi, dan is Gent zeker van de eerste plaats. In dat scenario valt het barrageduel tussen de winnaar van de Europe Play-offs en de 4e van de Champions' Play-offs voor een ticket in de 2e voorronde van de Conference League weg. Gent heeft als bekerwinnaar immers al een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League op zak, het Conference League-ticket gaat dan automatisch naar de nummer 4 van de Champions' Play-offs.



In dat scenario valt het barrageduel tussen de winnaar van de Europe Play-offs en de 4e van de Champions' Play-offs voor een ticket in de 2e voorronde van de Conference League weg.



Gent heeft als bekerwinnaar immers al een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League op zak, het Conference League-ticket gaat dan automatisch naar de nummer 4 van de Champions' Play-offs.

7 op 9 voor Genk. Genk mag voorlopig niet mopperen over de resultaten in de Europe Play-offs. Het boekte op de openingsspeeldag een gevleide zege bij AA Gent en pakte in de slotfase ook de volle buit tegen KV Mechelen. Ook tegen Charleroi leek Genk op weg naar winst, maar dat was buiten de late gelijkmaker van Bayo gerekend. De winnende treffer van diezelfde Bayo werd nog afgekeurd voor buitenspel. Charleroi pakte zo wel zijn eerste punt in deze Europe Play-offs, na nederlagen tegen KV Mechelen en AA Gent.



Ook tegen Charleroi leek Genk op weg naar winst, maar dat was buiten de late gelijkmaker van Bayo gerekend. De winnende treffer van diezelfde Bayo werd nog afgekeurd voor buitenspel. Charleroi pakte zo wel zijn eerste punt in deze Europe Play-offs, na nederlagen tegen KV Mechelen en AA Gent.

Houdt Genk weer de punten thuis? Punten pakken op bezoek bij Racing Genk bleek de laatste jaren geen sinecure voor Charleroi. Ook dit seizoen lukte dat niet, eind vorig jaar leed Charleroi er een 4-2-nederlaag. Voor Genk was het de 5e thuisoverwinning op een rij tegen Charleroi. Het is al van 19 augustus 2017 geleden dat Charleroi nog eens iets kon rapen in Genk. Bovendien was het toen Sander Berge die Charleroi met een owngoal een 0-1-zege schonk.



Het is al van 19 augustus 2017 geleden dat Charleroi nog eens iets kon rapen in Genk. Bovendien was het toen Sander Berge die Charleroi met een owngoal een 0-1-zege schonk.

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Morioka en Ilaimaharitra weer in de basis. Bij Charleroi zijn er 3 wissels te noteren. Ilaimaharitra, Mbenza en Morioka keren terug in de basis en worden op de bank afgelost door Kayembe, Gholizadeh en Heymans. . Morioka en Ilaimaharitra weer in de basis Bij Charleroi zijn er 3 wissels te noteren. Ilaimaharitra, Mbenza en Morioka keren terug in de basis en worden op de bank afgelost door Kayembe, Gholizadeh en Heymans.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Storck roteert opnieuw. Bij Genk voert trainer Bernd Storck weer flink wat wissels door. Preciado, McKenzie, Lucumi, Juklerod, Oyen én Bongonda stonden afgelopen vrijdag nog aan de aftrap tegen Charleroi, maar moeten vanavond plaats ruimen. Ze worden in de Genkse basis vervangen door Sadick, Arteaga, Cuesta, Onuachu, Hrošovský en Munoz. . Storck roteert opnieuw Bij Genk voert trainer Bernd Storck weer flink wat wissels door. Preciado, McKenzie, Lucumi, Juklerod, Oyen én Bongonda stonden afgelopen vrijdag nog aan de aftrap tegen Charleroi, maar moeten vanavond plaats ruimen. Ze worden in de Genkse basis vervangen door Sadick, Arteaga, Cuesta, Onuachu, Hrošovský en Munoz.

clock 08:03 vooraf, 08 uur 03. De wedstrijd van vrijdag was goed, maar we zullen nog sterker moeten zijn. . Edward Still, coach Charleroi. De wedstrijd van vrijdag was goed, maar we zullen nog sterker moeten zijn. Edward Still, coach Charleroi

clock 08:02 vooraf, 08 uur 02. Eerste driepunter voor Charleroi? Charleroi veroverde vrijdag zijn eerste punt van de play-offs tegen Genk, maar het had meer kunnen zijn dan een driepunter. In de slotminuut werd de hattrick van Bayo afgekeurd voor buitenspel en bleef het bij 2-2. Kan Charleroi vanavond wel zijn eerste zege boeken in Genk? . Eerste driepunter voor Charleroi? Charleroi veroverde vrijdag zijn eerste punt van de play-offs tegen Genk, maar het had meer kunnen zijn dan een driepunter. In de slotminuut werd de hattrick van Bayo afgekeurd voor buitenspel en bleef het bij 2-2. Kan Charleroi vanavond wel zijn eerste zege boeken in Genk?

clock 08:00 vooraf, 08 uur . Jupiler Pro League Hattrick afgekeurd: Charleroi moet vrede nemen met punt na chaotisch slot tegen Genk

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Mujaid Sadick, Carlos Cuesta, Aziz Ouattara Mohammed, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Daniel Muñoz, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Mujaid Sadick, Carlos Cuesta, Aziz Ouattara Mohammed, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Daniel Muñoz, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Paul Onuachu

clock Opstelling Charleroi. Hervé Koffi, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Loïc Bessile, Ken Nkuba Tshiend, Adem Zorgane, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Anass Zaroury, Vakoun Issouf Bayo, Isaac Mbenza Opstelling Charleroi Hervé Koffi, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Loïc Bessile, Ken Nkuba Tshiend, Adem Zorgane, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Anass Zaroury, Vakoun Issouf Bayo, Isaac Mbenza