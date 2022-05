LIVE: Veert Charleroi op? Of gooit Genk er een zege bovenop?

clock 10' eerste helft, minuut 10. Ito probeert met het leer aan de haal te gaan, maar Zorgane doet de deur dicht. De Algerijn krijgt ook de fout mee. . Ito probeert met het leer aan de haal te gaan, maar Zorgane doet de deur dicht. De Algerijn krijgt ook de fout mee.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Hoekschop Charleroi. De eerste kans van deze wedstrijd is een feit. Bessilé kan zijn hoofd niet goed genoeg tegen een hoekschop zetten. Vandevoordt kan makkelijk plukken. Aan de overzijde kopt Heynen naast.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Beide teams zijn met veel goede wil aan de partij begonnen. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. Nu kan Oyen oprukken met de bal, maar zijn dieptepass is niet op maat.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Meteen een fantasietje van de kant van Preciado. De rechtsachter controleert het leer met de rug om zijn actie dan voort te zetten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap. De bal rolt in het Stade du Pays de Charleroi. Stoomt Genk door naar een 9 op 9 in de Europe Play-offs of grijpt Charleroi de laatste strohalm?

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. Het zal een open wedstrijd worden. Het is de laatste kans voor Charleroi, zij moeten winnen. Bernd Storck.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Morioka heeft al veel wedstrijden en minuten gespeeld. We willen hem niet te snel opbranden. Edward Still.

clock 20:19 vooraf, 20 uur 19. Statistiek. Genk kan alvast goede cijfers voorleggen in de onderlinge duels. Van de laatste 10 ontmoetingen tussen Genk en Charleroi ging de winst 7 keer naar de blauwhemden.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Wipt Genk weer (even) over Gent? Racing Genk is met 2 zeges de ploeg in vorm in deze Europe Play-offs. Bij winst wippen de Limburgers vanavond zelfs over Gent naar de eerste plek. Gent moet morgen thuis aan de bak tegen KV Mechelen. Het verschil tussen Genk en Gent? Momenteel maar 2 punten.

clock 20:02 vooraf, 20 uur 02. 3 wijzigingen bij Charleroi. Ook bij de Carolo's worden enkele wissels doorgevoerd. Andreou, Zaroury en Bayo krijgen hun kans. Onder meer Morioka en Ozornwafor beginnen op de bank.

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Beloning voor Bongonda. Bernd Storck kan na de 2 treffers tegen KV Mechelen Bongonda alleen maar belonen met een basisplaats vanavond. Ook Juklerød, Paintsil en Preciado komen in de ploeg.

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Vanavond openen we het voetbalweekend met Charleroi - Racing Genk in de Europe Play-offs. Charleroi is met een valse start begonnen aan de eindronde. Het verloor van KV Mechelen (0-1) en AA Gent (1-3). Lukt het wel tegen Racing Genk? Eenvoudig wordt het alleszins niet. Na zeges tegen Gent (1-0) en Mechelen (4-2) speelt Genk voor een 9 op 9.

Charleroi is met een valse start begonnen aan de eindronde. Het verloor van KV Mechelen (0-1) en AA Gent (1-3).

Lukt het wel tegen Racing Genk? Eenvoudig wordt het alleszins niet. Na zeges tegen Gent (1-0) en Mechelen (4-2) speelt Genk voor een 9 op 9.

Opstelling Charleroi. Hervé Koffi, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Loïc Bessile, Ken Nkuba Tshiend, Daan Heymans, Ali Gholizadeh, Adem Zorgane, Joris Kayembe, Anass Zaroury, Vakoun Issouf Bayo

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Ángelo Preciado, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Simen Juklerød, Junya Ito, Aziz Ouattara Mohammed, Luca Oyen, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Joseph Paintsil