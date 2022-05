LIVE: Thorstvedt met de 1-2! Genk in het slot nog voorbij Charleroi

Fase per fase

clock 90' 4' extra. Charleroi krijgt nog 4 minuten extra tijd om alsnog een punt uit de brand te slepen. . tweede helft, minuut 90. extra time 4' extra Charleroi krijgt nog 4 minuten extra tijd om alsnog een punt uit de brand te slepen.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KRC Genk, Carlos Cuesta erin, Luca Oyen eruit wissel substitution out Luca Oyen substitution in Carlos Cuesta

clock 89' tweede helft, minuut 89. Onuachu krijgt het nog even aan de stok met Knezevic. De Genkse spits vindt dat hij door de verdediger onderuit wordt getrokken. Een strafschop volgt er echter niet. Ook de VAR grijpt niet in. . Onuachu krijgt het nog even aan de stok met Knezevic. De Genkse spits vindt dat hij door de verdediger onderuit wordt getrokken. Een strafschop volgt er echter niet. Ook de VAR grijpt niet in.

clock 85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Kristian Thorstvedt van KRC Genk. 1, 2. goal Charleroi KRC Genk 90+3' 1 2

clock 84' tweede helft, minuut 84. GOAL! 1-2 Thorstvedt. Het doelpunt komt er toch enkele tellen later. Heynen trapt eerst nog op Koffi, maar Thorstvedt is goed gevolgd. In de herneming trapt hij binnen. Gaat Genk hier dan toch nog winnen? . GOAL! 1-2 Thorstvedt Het doelpunt komt er toch enkele tellen later. Heynen trapt eerst nog op Koffi, maar Thorstvedt is goed gevolgd. In de herneming trapt hij binnen. Gaat Genk hier dan toch nog winnen?

clock 83' Redding Koffi. Ito gooit het leer nog maar eens voor doel. Thorstvedt kan er zijn voet tegen zetten en lijkt te scoren. Daar steekt Koffi echter een stokje tussen. . tweede helft, minuut 83. crucial save Redding Koffi Ito gooit het leer nog maar eens voor doel. Thorstvedt kan er zijn voet tegen zetten en lijkt te scoren. Daar steekt Koffi echter een stokje tussen.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Charleroi, Isaac Mbenza erin, Joris Kayembe eruit wissel substitution out Joris Kayembe substitution in Isaac Mbenza

clock 82' tweede helft, minuut 82. Net na dat doelpunt stonden heel wat spelers in het doel neus aan neus. Heynen en Heymans kregen dan ook een geel karton onder de neus geduwd. . Net na dat doelpunt stonden heel wat spelers in het doel neus aan neus. Heynen en Heymans kregen dan ook een geel karton onder de neus geduwd.

clock 81' Gele kaart voor Daan Heymans van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 81 yellow card Daan Heymans Charleroi

clock 80' tweede helft, minuut 80. GOAL! 1-1 Onuachu. Genk heeft de gelijkmaker dan toch te pakken. Ito brengt het leer goed voor en Onuachu legt de bal piekfijn binnen. Genk zit weer helemaal in de wedstrijd. . GOAL! 1-1 Onuachu Genk heeft de gelijkmaker dan toch te pakken. Ito brengt het leer goed voor en Onuachu legt de bal piekfijn binnen. Genk zit weer helemaal in de wedstrijd.

clock 80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. goal Charleroi KRC Genk 90+3' 1 1

clock 75' tweede helft, minuut 75. Laatste kwartier. De Genkse storm is nu toch wat gaan liggen. De bezoekers komen er minder goed uit. Dat hoge tempo was dan ook moeilijk om een halve wedstrijd vol te houden. Ondertussen tikt de tijd wel weg, in het nadeel van Genk. . Laatste kwartier De Genkse storm is nu toch wat gaan liggen. De bezoekers komen er minder goed uit. Dat hoge tempo was dan ook moeilijk om een halve wedstrijd vol te houden. Ondertussen tikt de tijd wel weg, in het nadeel van Genk.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Het spel ligt even stil omdat Preciado geraakt is aan zijn hoofd. Het was een ongelukkige botsing met Kayembe. . Het spel ligt even stil omdat Preciado geraakt is aan zijn hoofd. Het was een ongelukkige botsing met Kayembe.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KRC Genk, Gerardo Arteaga erin, Simen Juklerød eruit wissel substitution out Simen Juklerød substitution in Gerardo Arteaga

clock 69' tweede helft, minuut 69. Still gooit nog 2 ronkende namen tussen de lijnen. Ilaimaharitra en Morioka krijgen nog zo'n 20 minuten speeltijd. . Still gooit nog 2 ronkende namen tussen de lijnen. Ilaimaharitra en Morioka krijgen nog zo'n 20 minuten speeltijd.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Charleroi, Ryota Morioka erin, Anass Zaroury eruit wissel substitution out Anass Zaroury substitution in Ryota Morioka

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Charleroi, Marco Ilaimaharitra erin, Adem Zorgane eruit wissel substitution out Adem Zorgane substitution in Marco Ilaimaharitra

clock 57' Heymans treft de paal! Daan Heymans krijgt nu een lege boulevard voor zich. Hij kan oog in oog op Vandevoordt afstormen. Ook zijn schot is goed, maar de poging spat uit elkaar op de paal. . tweede helft, minuut 57. shot on goalpost Heymans treft de paal! Daan Heymans krijgt nu een lege boulevard voor zich. Hij kan oog in oog op Vandevoordt afstormen. Ook zijn schot is goed, maar de poging spat uit elkaar op de paal.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Kans Onuachu. Genk krijgt nu een vrije trap op de rechterflank. Die wordt goed voor doel getrokken en Onuachu kan ook koppen. De bal hobbelt maar net naast. . Kans Onuachu Genk krijgt nu een vrije trap op de rechterflank. Die wordt goed voor doel getrokken en Onuachu kan ook koppen. De bal hobbelt maar net naast.