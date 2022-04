Supersub Bongonda haalt zijn gram en schiet Genk naar de leiding in Europe play-offs

Wouter Vrancken: "Die derde tegentreffer is een beginnersfout. De muur gaat gewoon helemaal open. Daardoor kan Coucke niet meer bij die bal. Dat is wel jammer, want anders ga je met iets mee naar huis. Die muur moet gewoon blijven staan. Dan trapt Bongonda recht in de muur en spreken we over een slechte vrije trap. Nu vloeit er een doelpunt uit."

Theo Bongonda: "Ik weet niet of ik de man van de match ben. Ik denk dat het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Als ze me nodig hebben, dan probeer ik iets bij te dragen. Ik heb niets te bewijzen aan niemand."