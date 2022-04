LIVE: Muñoz breekt de ban, Genk op voorsprong tegen Mechelen

41' eerste helft, minuut 41. Toch nog een keertje Mechelen. Storm wordt de diepte in gestuurd, maar die verliest dan het evenwicht. De winger stond ook buitenspel. . Toch nog een keertje Mechelen. Storm wordt de diepte in gestuurd, maar die verliest dan het evenwicht. De winger stond ook buitenspel.

35' eerste helft, minuut 35. Genk heeft de smaak nu te pakken. Oyen zet Peyre in de wind, maar Coucke kan redding brengen. Niet veel later trapt Ito ook over het doel van de keeper van Malinwa.

31' eerste helft, minuut 31. GOAL! 1-0 Muñoz. Genk heeft het openingsdoelpunt te pakken. Ito ziet Muñoz zijn rechterflank afdweilen en bedient hem ook goed. De Colombiaan trapt het leer voorbij Coucke: 1-0.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Daniel Muñoz van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk KV Mechelen 1 0

30' eerste helft, minuut 30. Bijna Oyen. Daar is die grote kans. Oyen gaat aan de haal na balverlies van Peyre. Uiteindelijk kan Coucke er nog een teen tegen zetten.

28' eerste helft, minuut 28. Ook aan de overzijde kunnen we gevaar noteren. Onuachu zet zijn hoofd tegen een voorzet, maar kan niet richting doel koppen. Het is wachten op de eerste echte grote kans voor Genk.

25' eerste helft, minuut 25. Prima redding Vandevoordt. Storm krijgt plots vrije baan omdat Muñoz uitglijdt. De flankspeler kan Schoofs ook bereiken en die zet Vandevoordt aan het werk. De Genkse doelman pakt uit met een uitstekende redding.

25' Gele kaart voor Aziz Ouattara Mohammed van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 25 Aziz Ouattara Mohammed KRC Genk

23' eerste helft, minuut 23. Ouattara krijgt het leer in de zestien pardoes tegen zich aan. Bij KV Mechelen claimen ze dan ook een strafschop voor handspel. Zo ver komt het niet. Ook de VAR ziet er geen graten in.

22' eerste helft, minuut 22. Ito verstuurt een uitstekende pass naar zijn kapitein. Heynen kan al glijdend ook zijn voet tegen het leer zetten, maar dat is het dan ook.

19' eerste helft, minuut 19. Genk probeert wel snel tegen te prikken en zo voor gevaar te zorgen. Onuachu gaat nu met het leer aan de haal, maar de Gouden Schoen verstapt zich net wanneer hij wil uithalen.

15' eerste helft, minuut 15. Het balbezit is in dit openingskwartier voor KV Mechelen met maar liefst 63%. Toch een opvallend cijfer.

14' Gele kaart voor Rob Schoofs van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 14 Rob Schoofs KV Mechelen

13' eerste helft, minuut 13. Geel voor Schoofs. Schoofs gaat als eerste in het boekje van Lawrence Visser. Na een correcte tackle gaat de Mechelse kapitein even op het been van Muñoz staan. Geel is dan ook zijn deel.

11' eerste helft, minuut 11. Schoofs probeert het een keer van buiten de zestien. Er zit echter te weinig gif in zijn schot. Vandevoordt moet daarom niet in actie komen.

8' eerste helft, minuut 8. Onuachu stuurt Oyen een keer het straatje in. Gelukkig voor KV Mechelen is Souza goed op tijd om het gevaar in de kiem te smoren.