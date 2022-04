LIVE: Eist Charleroi nog een rol op in de Europe play-offs of herovert AA Gent de koppositie?

14' eerste helft, minuut 14. Voorlopig moeten we het doen met die ene kans voor Bessilé. Voor de rest: veel middenveldspel. Geert Heremans op Radio 1. Voorlopig moeten we het doen met die ene kans voor Bessilé. Voor de rest: veel middenveldspel. Geert Heremans op Radio 1

12' eerste helft, minuut 12. Martinez kijkt toe. Ook aanwezig in het Stade du Pays: bondscoach Roberto Martinez. . Martinez kijkt toe Ook aanwezig in het Stade du Pays: bondscoach Roberto Martinez.

11' eerste helft, minuut 11. Bessilé lanceert zijn tweede raket van de wedstrijd, deze vliegt een heel eind naast. . Bessilé lanceert zijn tweede raket van de wedstrijd, deze vliegt een heel eind naast.

8' eerste helft, minuut 8. Castro-Montes heeft vanavond een centrale rol gekregen. Hij lanceert de eerste echte Gentse aanval, Tissoudali komt uiteindelijk niet tot een schot. . Castro-Montes heeft vanavond een centrale rol gekregen. Hij lanceert de eerste echte Gentse aanval, Tissoudali komt uiteindelijk niet tot een schot.

5' Het rookgordijn net voor de aftrap:. eerste helft, minuut 5. Het rookgordijn net voor de aftrap:

3' eerste helft, minuut 3. Vlam van Bessilé. Bessilé laat het eerste wapenfeit van de wedstrijd optekenen. Het is een fameuze uithaal van de Fransman, Roef zet er zijn vuisten tegen. . Vlam van Bessilé Bessilé laat het eerste wapenfeit van de wedstrijd optekenen. Het is een fameuze uithaal van de Fransman, Roef zet er zijn vuisten tegen.



1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! De bezoekers hebben de partij op gang getrapt. . Aftrap We zijn vertrokken! De bezoekers hebben de partij op gang getrapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 vooraf, 18 uur 30. Dikke rookpluim. Een fikse rookbom zorgt voor wat oponthoud. Ref Lambrechts wacht nog even tot de rook is weggetrokken. . Dikke rookpluim Een fikse rookbom zorgt voor wat oponthoud. Ref Lambrechts wacht nog even tot de rook is weggetrokken.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Terwijl de thuissupporters een grote tifo met de afbeelding van Marsupilami ontrollen, betreden de spelers het veld. We zijn er bijna klaar voor! . Terwijl de thuissupporters een grote tifo met de afbeelding van Marsupilami ontrollen, betreden de spelers het veld. We zijn er bijna klaar voor!

18:04 vooraf, 18 uur 04. Als Charleroi nog een woordje wil meespreken in de Europe play-offs, kan het maar beter winnen vanavond. AA Gent heeft zijn Europese ticket al op zak en speelt vooral nog voor de eer en de winstpremies. . Als Charleroi nog een woordje wil meespreken in de Europe play-offs, kan het maar beter winnen vanavond. AA Gent heeft zijn Europese ticket al op zak en speelt vooral nog voor de eer en de winstpremies.

17:47 vooraf, 17 uur 47. We hebben deze wedstrijd op de normale manier voorbereid. De coach was tot voor enkele minuten nog bij ons in het hotel. Peter Balette bij aankomst in Charleroi. We hebben deze wedstrijd op de normale manier voorbereid. De coach was tot voor enkele minuten nog bij ons in het hotel. Peter Balette bij aankomst in Charleroi

17:42 vooraf, 17 uur 42. Geen Odjidja, wel Tissoudali. Ook bij AA Gent wordt er geschoven met de pionnen: Torunarigha (blessure), Odjidja (geschorst) en Hanche-Olsen (ziekte) verdwijnen uit de ploeg, Bezoes verschuift naar de bank. Hun vervangers zijn Okumu, Godeau, Samoise en Tissoudali, die terugkeert na een lichte blessure. . Geen Odjidja, wel Tissoudali Ook bij AA Gent wordt er geschoven met de pionnen: Torunarigha (blessure), Odjidja (geschorst) en Hanche-Olsen (ziekte) verdwijnen uit de ploeg, Bezoes verschuift naar de bank. Hun vervangers zijn Okumu, Godeau, Samoise en Tissoudali, die terugkeert na een lichte blessure.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Badji is in goeie vorm. Het grootste probleem voor hem is dat hij nog niet gescoord heeft, maar dat zal wel komen. Edward Still. Badji is in goeie vorm. Het grootste probleem voor hem is dat hij nog niet gescoord heeft, maar dat zal wel komen. Edward Still

17:39 vooraf, 17 uur 39. Badji in de spits bij Charleroi. Edward still voert twee noodgedwongen wissels door in zijn elftal: Ilaimaharitra ontbreekt door een knieblessure, Bayo staat nog op de loonlijst bij AA Gent en mag niet spelen tegen zijn broodheer. Heymans en Badji nemen de vrijgekomen plaatsen in. . Badji in de spits bij Charleroi Edward still voert twee noodgedwongen wissels door in zijn elftal: Ilaimaharitra ontbreekt door een knieblessure, Bayo staat nog op de loonlijst bij AA Gent en mag niet spelen tegen zijn broodheer. Heymans en Badji nemen de vrijgekomen plaatsen in.

17:22 4 op 6 voor Charleroi tegen Gent. Charleroi graaide op speeldag 7 drie punten mee uit de Ghelamco Arena, ondanks de uitsluiting van Gholizadeh in de eerste helft. Het winnende doelpunt, een owngoal van Hanche-Olsen, viel in minuut 95. Eindstand: 2-3. In de terugronde eindigde een troosteloze wedstrijd op een logische 0-0. . vooraf, 17 uur 22. 4 op 6 voor Charleroi tegen Gent Charleroi graaide op speeldag 7 drie punten mee uit de Ghelamco Arena, ondanks de uitsluiting van Gholizadeh in de eerste helft. Het winnende doelpunt, een owngoal van Hanche-Olsen, viel in minuut 95. Eindstand: 2-3. In de terugronde eindigde een troosteloze wedstrijd op een logische 0-0.