LIVE: KV Mechelen en Charleroi schieten de Europe Play-offs op gang

25' eerste helft, minuut 25. Kayembe gaat solo. Kayembe schudt een aardige solo uit zijn sloffen. Hij zet zich centraal door, maar wordt dan net iets te veel gehinderd voor hij op doel besluit. Zijn schot gaat ruim naast. Eindelijk toch nog eens een doelgerichte poging. . Kayembe gaat solo Kayembe schudt een aardige solo uit zijn sloffen. Hij zet zich centraal door, maar wordt dan net iets te veel gehinderd voor hij op doel besluit. Zijn schot gaat ruim naast. Eindelijk toch nog eens een doelgerichte poging.

20' eerste helft, minuut 20. De balverliezen stapelen zich aan beide kanten op. Het tempo ligt ook te laag om er een genietbaar kijkstuk van te maken. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt. . De balverliezen stapelen zich aan beide kanten op. Het tempo ligt ook te laag om er een genietbaar kijkstuk van te maken. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt.

15' eerste helft, minuut 15. KV Mechelen blijft zoeken naar openingen, maar Charleroi houdt het achteraan goed gesloten. Het is een frustrerend openingskwartier voor de thuisploeg. . KV Mechelen blijft zoeken naar openingen, maar Charleroi houdt het achteraan goed gesloten. Het is een frustrerend openingskwartier voor de thuisploeg.

10' Afgekeurde goal. Morioka wordt duidelijk buitenspel alleen voor Coucke gebracht. De Japanner werkt het keurig af, maar de treffer wordt terecht afgekeurd. . eerste helft, minuut 10. Afgekeurde goal Morioka wordt duidelijk buitenspel alleen voor Coucke gebracht. De Japanner werkt het keurig af, maar de treffer wordt terecht afgekeurd.

8' eerste helft, minuut 8. Blessure bij Koffi? Vreemd moment bij Koffi. De doelman gaat plots zitten en lijkt geblesseerd. Na wat oplapwerk is hij weer klaar voor de strijd. Afwachten of dit nog een staartje krijgt. . Blessure bij Koffi? Vreemd moment bij Koffi. De doelman gaat plots zitten en lijkt geblesseerd. Na wat oplapwerk is hij weer klaar voor de strijd. Afwachten of dit nog een staartje krijgt.

7' eerste helft, minuut 7. Bayo kopt naast. De eerste dreiging komt van Charleroi. Morioka vindt de vrijstaande Nkuba in de zestien. Die werkt de bal in één tijd tot bij Bayo, maar die kopt toch nog een eindje naast. . Bayo kopt naast De eerste dreiging komt van Charleroi. Morioka vindt de vrijstaande Nkuba in de zestien. Die werkt de bal in één tijd tot bij Bayo, maar die kopt toch nog een eindje naast.

6' eerste helft, minuut 6. Het is voor beide ploegen nog wat aftasten in deze openingsfase. KV Mechelen probeert het laken wel naar zich toe te trekken. . Het is voor beide ploegen nog wat aftasten in deze openingsfase. KV Mechelen probeert het laken wel naar zich toe te trekken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Charleroi trapt de Europe Play-offs op gang! Pakt het meteen de volle buit of houdt KV Mechelen de punten thuis? . Aftrap Charleroi trapt de Europe Play-offs op gang! Pakt het meteen de volle buit of houdt KV Mechelen de punten thuis?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:32 vooraf, 20 uur 32. Vorig seizoen: net geen Europees ticket voor KVM. Charleroi doet nu al beter dan vorig seizoen, toen het als 13e in de reguliere competitie naast een plek in de play-offs greep. Voor KV Mechelen is het daarentegen het tweede jaar op rij dat het de Europe Play-offs haalt. Vorig seizoen greep het na een knappe reeks in die play-offs met AA Gent, KV Oostende en Standard op de valreep naast een Europees ticket. Op de slotspeeldag mochten KV Mechelen en Gent in een rechtstreeks duel uitmaken wie het ticket pakte voor de 2e voorronde van de Conference League. KV Mechelen had op eigen veld genoeg aan een punt, maar leed uitgerekend dan zijn enige nederlaag in de Europe Play-offs. . Vorig seizoen: net geen Europees ticket voor KVM Charleroi doet nu al beter dan vorig seizoen, toen het als 13e in de reguliere competitie naast een plek in de play-offs greep. Voor KV Mechelen is het daarentegen het tweede jaar op rij dat het de Europe Play-offs haalt. Vorig seizoen greep het na een knappe reeks in die play-offs met AA Gent, KV Oostende en Standard op de valreep naast een Europees ticket.

Op de slotspeeldag mochten KV Mechelen en Gent in een rechtstreeks duel uitmaken wie het ticket pakte voor de 2e voorronde van de Conference League. KV Mechelen had op eigen veld genoeg aan een punt, maar leed uitgerekend dan zijn enige nederlaag in de Europe Play-offs.





20:20 vooraf, 20 uur 20. Opnieuw gelijkspel? KV Mechelen bleef vorige maand op eigen veld steken op een gelijkspel tegen Charleroi en dat al voor de vierde keer op een rij Achter De Kazerne. Thuis winnen van Charleroi lukte KV Mechelen voor het laatst eind 2016. . Opnieuw gelijkspel? KV Mechelen bleef vorige maand op eigen veld steken op een gelijkspel tegen Charleroi en dat al voor de vierde keer op een rij Achter De Kazerne. Thuis winnen van Charleroi lukte KV Mechelen voor het laatst eind 2016.

20:00 vooraf, 20 uur . Strijd voor Europa. KV Mechelen dwong zijn ticket voor de Europe Play-offs pas definitief af op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie. Het team van Wouter Vrancken boekte toen in een knotsgek duel een beslissende zege tegen Kortrijk. Charleroi had op de laatste speeldag nog een punt nodig om zeker te zijn van de Europe Play-offs. De Carolo's ontgoochelden niet en boekten zelfs een klinkende 3-0-zege tegen Zulte Waregem. . Strijd voor Europa KV Mechelen dwong zijn ticket voor de Europe Play-offs pas definitief af op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie. Het team van Wouter Vrancken boekte toen in een knotsgek duel een beslissende zege tegen Kortrijk.



Charleroi had op de laatste speeldag nog een punt nodig om zeker te zijn van de Europe Play-offs. De Carolo's ontgoochelden niet en boekten zelfs een klinkende 3-0-zege tegen Zulte Waregem.

19:52 vooraf, 19 uur 52. 3 wissels bij KV M. Mrabti, Bijker en Peyre ontbraken nog bij KV Mechelen in de laatste competitiewedstrijd bij Club Brugge. Vanavond staan ze gewoon weer in de basis. Swers, Oum Gouet en Van Hecke betalen de rekening. . 3 wissels bij KV M Mrabti, Bijker en Peyre ontbraken nog bij KV Mechelen in de laatste competitiewedstrijd bij Club Brugge. Vanavond staan ze gewoon weer in de basis. Swers, Oum Gouet en Van Hecke betalen de rekening.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Gholizadeh in de basis. Edward Still voert slechts één wissel door in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd van Charleroi, thuis tegen Zulte Waregem. Heymans verhuist naar de bank, Gholizadeh krijgt de voorkeur. . Gholizadeh in de basis Edward Still voert slechts één wissel door in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd van Charleroi, thuis tegen Zulte Waregem. Heymans verhuist naar de bank, Gholizadeh krijgt de voorkeur.

19:48 vooraf, 19 uur 48.

19:48 vooraf, 19 uur 48.

14:49 vooraf, 14 uur 49. 4 op 6 voor KVM in de reguliere competitie. In de reguliere competitie deed KV Mechelen het goed tegen Charleroi. In Charleroi zorgden Storm en Vanlerberghe voor een 0-2-zege. In eigen stadion gaf KVM in maart nog een 2-0-voorsprong uit handen. Charleroi wist nog een punt mee te nemen uit Mechelen. . 4 op 6 voor KVM in de reguliere competitie In de reguliere competitie deed KV Mechelen het goed tegen Charleroi. In Charleroi zorgden Storm en Vanlerberghe voor een 0-2-zege. In eigen stadion gaf KVM in maart nog een 2-0-voorsprong uit handen. Charleroi wist nog een punt mee te nemen uit Mechelen.

14:48 vooraf, 14 uur 48.

14:45 vooraf, 14 uur 45.

14:45 - Vooraf Vooraf, 14 uur 45