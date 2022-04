LIVE: Gent moet zonder Odjidja en Vanhaezebrouck voort, Genk voert de druk op

Onuachu krijgt een klein beetje ruimte aan de rand van de zestien en gaat zijn kans. Het schot van de Nigeriaan hobbelt uiteindelijk in het zijnet. Een eerste kansje in deze tweede helft.

49'

Onderbreking. Nathan Verboomen komt even naar de zijlijn, nadat er in het Genk-vak enkele bommetjes en Bengaals vuur zijn afgestoken. Opnieuw ligt de wedstrijd even stil.