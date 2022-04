Invaller Nemeth bezorgt Genk in extremis gevleide zege tegen tienkoppig Gent

Sven Kums (Gent): "We zijn ontgoocheld. We wilden hier een mooie wedstrijd van maken, maar begonnen niet goed aan de partij. Maar we worden ook niet echt geholpen in de eerste helft, want die rode kaart verknoeit alles. Als je zo met 10 man komt te staan, is dat jammer. Vadis is onze kapitein en dan lijkt het me logisch dat hij iets mag zeggen. Blijkbaar was de manier waarop niet correct."



Andras Nemeth (Genk): "Dit voelt geweldig, ik ben blij dat ik het verschil heb kunnen maken. Ik denk dat het mijn eerste balcontacten waren van de wedstrijd. Deze zege is goed voor het team en deze sfeer moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Het was geen makkelijke partij, maar we hebben ze toch gewonnen en dat is het belangrijkste."