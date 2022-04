Drijft Gent verder op zijn roze bekerwolk of zorgt Genk voor de ontnuchtering?

15:17 De opstelling van Gent. vooraf, 15 uur 17. De opstelling van Gent.

KV Mechelen zet Gent onder druk. Gent begint als leider aan de Europe Play-offs. De Buffalo's misten op een haar na de top 4 en hebben momenteel een voorsprong van 2 punten op KV Mechelen, dat gisteren al won van Charleroi. Genk staat met 26 punten dan weer laatste in het klassement. Een overwinning is dus een must als de Limburgers nog een rol van betekenis willen spelen.

Geeft Genk nog wat kleur aan bleek seizoen? Het scheelde maar een haar of vicekampioen Genk had de play-offs nog gemist. De Limburgers hopen in die play-offs hun rampzalige seizoen nog wat op te leuken. Winst in de Ghelamco Arena zou de spelers van coach Storck alvast doen naderen tot op twee punten van de Buffalo's.

Naast de eer en premies heeft Gent niets meer te winnen. Peter Vandenbempt.

Gentse bekerroes. Na een feestweek moet AA Gent vandaag opnieuw aan de bak. In de Europe play-offs krijgen de jongens van coach Vanhaezebrouck Racing Genk over de vloer. Genk kon zich maar op het nippertje bij de top acht scharen, maar hoopt in deze play-offs zijn belabberde seizoen nog wat recht te trekken. Volg de wedstrijd bij Sporza live om 16 uur.

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Darko Lemajic