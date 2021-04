LIVE: Europe play-offs nu al dichtbij voor Gent, Zulte Waregem in vieze papieren

Fase per fase

18:49 Castro-Montes geeft zijn visitekaartje af vanavond. rust, 18 uur 49. Castro-Montes geeft zijn visitekaartje af vanavond

18:45 rust, 18 uur 45. Rust. Scheidsrechter Visser geeft geen seconde extra tijd en daar zullen ze bij Zulte Waregem niet om klagen. AA Gent was in de eerste helft meer dan een maatje te groot en staat via Castro-Montes (x2) en Jaremtsjoek al 0-3 op voorsprong. . Rust Scheidsrechter Visser geeft geen seconde extra tijd en daar zullen ze bij Zulte Waregem niet om klagen. AA Gent was in de eerste helft meer dan een maatje te groot en staat via Castro-Montes (x2) en Jaremtsjoek al 0-3 op voorsprong.

45' eerste helft, minuut 45. Als een warm mes door de boter. Bezus lobt de bal over Marcq tot bij Tissoudali die net niet kan afwerken. Jaremtsjoek stond aan de tweede paal ook nog te wachten op de bal. . Als een warm mes door de boter. Bezus lobt de bal over Marcq tot bij Tissoudali die net niet kan afwerken. Jaremtsjoek stond aan de tweede paal ook nog te wachten op de bal.

43' eerste helft, minuut 43. Vossen komt nog eens piepen. Hij tikt met veel gevoel een voorzet van Pletinckx voorlangs. Een doelpunt voor de pauze is voor Essevee echt geen overbodige luxe. . Vossen komt nog eens piepen. Hij tikt met veel gevoel een voorzet van Pletinckx voorlangs. Een doelpunt voor de pauze is voor Essevee echt geen overbodige luxe.

41' Jaremtsjoek op de paal. Zulte Waregem is het noorden helemaal kwijt. Na een nieuwe snelle tegenaanval staat Jaremtsjoek compleet vrij op de rand van het strafschopgebied, hij ziet zijn knal uiteenspatten tegen de paal. . eerste helft, minuut 41. Jaremtsjoek op de paal Zulte Waregem is het noorden helemaal kwijt. Na een nieuwe snelle tegenaanval staat Jaremtsjoek compleet vrij op de rand van het strafschopgebied, hij ziet zijn knal uiteenspatten tegen de paal.

41' eerste helft, minuut 41. Boeken toe?! Castro-Montes deelt misschien nu wel al de doodsteek uit aan Zulte Waregem. Mohammadi bereikt zijn ploeggenoot en de jonge vleugelaanvaller plaatst de baal bijzonder fraai voorbij Bostyn: 0-3. Dit lijkt mission impossible voor de thuisploeg. . Boeken toe?! Castro-Montes deelt misschien nu wel al de doodsteek uit aan Zulte Waregem. Mohammadi bereikt zijn ploeggenoot en de jonge vleugelaanvaller plaatst de baal bijzonder fraai voorbij Bostyn: 0-3. Dit lijkt mission impossible voor de thuisploeg.

37' eerste helft, minuut 37. De kansen zijn nu voor de thuisploeg. Govea pompt nog eens een voorzet in het strafschopgebied, Vossen kopt via Hanche-Olsen naast. Is er een aansluitingstreffer op komst? . De kansen zijn nu voor de thuisploeg. Govea pompt nog eens een voorzet in het strafschopgebied, Vossen kopt via Hanche-Olsen naast. Is er een aansluitingstreffer op komst?

34' eerste helft, minuut 34. Voetreflex Bolat. Bijna zat Zulte Waregem weer helemaal in de match. Bolat veegt na een vrije trap een uitstekende kopbal van Seck nog van zijn lijn. De Zulte Waregem-middenvelder stond vermoedelijk ook wel (nipt) buitenspel. . Voetreflex Bolat Bijna zat Zulte Waregem weer helemaal in de match. Bolat veegt na een vrije trap een uitstekende kopbal van Seck nog van zijn lijn. De Zulte Waregem-middenvelder stond vermoedelijk ook wel (nipt) buitenspel.

33' eerste helft, minuut 33. Er is geen tijd meer voor Zulte Waregem om af te wachten. Govea moet intussen een stevige trap incasseren van Owusu, dit had een gele kaart kunnen zijn. . Er is geen tijd meer voor Zulte Waregem om af te wachten. Govea moet intussen een stevige trap incasseren van Owusu, dit had een gele kaart kunnen zijn.

29' eerste helft, minuut 29. Jaremtsjoek met de 0-2. Niets uitpuffen! Gent heeft een dubbele voorsprong beet. Odjidja gaat voorbij Marcq die veel te snel gaat liggen, de voorzet van de Gent-aanvoerder is perfect en Jaremtsjoek maakt zijn 16e van het seizoen: 0-2. Heeft Zulte Waregem nog een antwoord klaar? . Jaremtsjoek met de 0-2 Niets uitpuffen! Gent heeft een dubbele voorsprong beet. Odjidja gaat voorbij Marcq die veel te snel gaat liggen, de voorzet van de Gent-aanvoerder is perfect en Jaremtsjoek maakt zijn 16e van het seizoen: 0-2. Heeft Zulte Waregem nog een antwoord klaar?

26' eerste helft, minuut 26. Zulte Waregem heeft vertrouwen gehaald uit de kans voor Bruno en schuift op. Bij Gent lijkt het toch dat ze even moeten uitpuffen na hun furieuze start. . Zulte Waregem heeft vertrouwen gehaald uit de kans voor Bruno en schuift op. Bij Gent lijkt het toch dat ze even moeten uitpuffen na hun furieuze start.

25' Bruno tegen de paal. Het gaat vooruit! Odjidja laat zich ringeloren op de linkerkant en Bruno mag vanuit een scherpe hoek op doel afstormen. Hij knalt zonder al te veel na te denken tegen de buitenkant van de paal. Bijna was alles weer te herdoen. . eerste helft, minuut 25. Bruno tegen de paal Het gaat vooruit! Odjidja laat zich ringeloren op de linkerkant en Bruno mag vanuit een scherpe hoek op doel afstormen. Hij knalt zonder al te veel na te denken tegen de buitenkant van de paal. Bijna was alles weer te herdoen.

22' eerste helft, minuut 22. Deschacht redder in nood. Deschacht is in wat mogelijk zijn laatste wedstrijd is opnieuw van belang. Jaremtsjoek baant zich weg richting doel, maar de ervaring verdediger staat op de juiste plek om zijn schot te blokkeren. . Deschacht redder in nood Deschacht is in wat mogelijk zijn laatste wedstrijd is opnieuw van belang. Jaremtsjoek baant zich weg richting doel, maar de ervaring verdediger staat op de juiste plek om zijn schot te blokkeren.

21' eerste helft, minuut 21. Met Chory staat er een extra aanvaller tussen de lijnen bij Zulte Waregem, maar de boomlange Tsjech heeft het bijzonder lastig met Ngadeu. Ook clubtopschutter Gianni Bruno is compleet onzichtbaar op dit moment. . Met Chory staat er een extra aanvaller tussen de lijnen bij Zulte Waregem, maar de boomlange Tsjech heeft het bijzonder lastig met Ngadeu. Ook clubtopschutter Gianni Bruno is compleet onzichtbaar op dit moment.