Gent deelt Zulte Waregem een ferm pak slaag uit en mag naar Europe play-offs

Zulte Waregem - AA Gent in een notendop:

Gent al voor rust op rozen

In het slot van de eerste helft deed Castro-Montes de boeken al helemaal dicht. De flankspeler kwam goed naar binnen en plaatste de 0-3 in doel. Even later ging ook nog een schot van Jaremtsjoek tegen de bal. Een onhoudbaar AA Gent op rozen.

Gent bleef beter, maar de gelijkmaker was plots wel dichtbij. Odjidja verdedigde slap en zag hoe Bruno vanuit een scherpe hoek tegen de paal trapte. Aan de overkant was het wel raak: Jaremtsjoek werkte een voorzet van Odjidja beheerst af.

De Buffalo's begonnen gretig aan de partij met veel druk naar voren en nog voor het openingskwartier verstreken was, stond het al 0-1. Jaremtsjoek stuurde Castro-Montes de diepte in die Bostyn omspeelde. Het was de VAR die het doelpunt uiteindelijk toekende.

Buffalo's duwen het gaspedaal na rust helemaal in

Zulte Waregem zorgde via Bruno (competitiedoelpunt nummer 20) en Pletinckx voor nog 2 eerredders, maar aan de overkant deed ook Jaremtsjoek er nog eentje bij wat resulteerde in een onwaarschijnlijke 2-7 eindstand.

Het werd in de loop van de 2e periode ook nog 0-5 en 0-6. Nummer 5 was een strafschop die door Odjidja werd omgezet en nummer 6 een simpele intikker van De Bruyn na een voorzet van Mohammadi.

Vanhaezebrouck: "Europe play-offs winnen om nog iets van ons seizoen te maken"

Hein Vanhaezebrouck glunderde na afloop, maar in grootspraak had de Gent-coach geen zin: "Het zijn 3 punten en dat hadden we nodig, meer moeten we er niet van maken. We eindigen als 7e en in een normaal seizoen was dat niet voldoende om de play-offs te halen."

"We moeten tevreden zijn en nu moeten we proberen om het maximum te halen uit de Europe play-offs. Het ging vlot, maar ik wil daar niet te veel conclusies uittrekken. Over 2 weken zal het hele andere koek zijn."

"Ons seizoen kan enkel goedgemaakt worden met een ticket voor Europees voetbal. Aan een plekje opschuiven heb je niks, enkel door de Europe play-offs te winnen kunnen we nog iets maken van ons seizoen."

Of Gent nu echt vertrokken is, blijft ook voor Vanhaezebrouck nog een vraagteken: "Charleroi en Zulte Wargem hebben we nu snel kunnen uittellen, maar ik wil het nog zien of het ook kunnen als het echt om de knikkers gaat."