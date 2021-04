LIVE: De eerste helft duurt een minuut te lang voor afwachtend Beerschot

Fase per fase

45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rusten geblazen! De eerste helft duurde een minuut te lang voor Beerschot. Na drie waarschuwingen van Klauss was het de vierde keer wel raak voor de Braziliaan. Beerschot kon weinig weerwerk bieden en valt virtueel uit de Europe play-offs.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door João Klauss van Standard. 1, 0. goal Standard Beerschot rust 1 0

44' eerste helft, minuut 44. Het lukt Klauss dan toch! In Brazilië is de vierde keer scheepsrecht, blijkbaar. Op een voorzet van Siquet komt Klauss op het perfecte moment voor Radic om de 1-0 voorbij Vanhamel te tikken!

42' eerste helft, minuut 42. Het lukt voorlopig niet voor Beerschot. Bakkali kan op links meegeven met Van den Bergh, maar kiest aan de binnenkant voor eigen succes. Alleen verslikt de winger zich in zijn eigen dribbel en dat zegt alles over de eerste helft van de bezoekers.

40' eerste helft, minuut 40. OH Leuven, die andere ploeg die over Standard en Beerschot zou kunnen wippen, staat thuis achter tegen ronde lantaarn Waasland-Beveren. Het blijft allemaal op een zakdoek staan tussen plaatsen 6 en 11.

38' eerste helft, minuut 38. Het is al Klauss wat de klok slaat! Wanneer ploegmaats Pietermaat en Van den Bergh de bal aan elkaar laten, kan Standard profiteren. Enkele tellen later duikt Klauss de zestien in, waar hij zijn poging gekeerd ziet door de beenveeg van Vanhamel!

37' eerste helft, minuut 37. Standard valt virtueel uit de top-8. KV Mechelen is op en over Kortrijk gegaan, waardoor Standard virtueel 9e staat. Beerschot is met dit virtuele punt altijd safe.

36' eerste helft, minuut 36. Klauss wil heel wat meters stelen bij een snelle inworp, maar wordt opzettelijk gehinderd door de vierde scheids. Daar is de Braziliaan niet mee opgezet, maar hij moet zich erbij neerleggen.

33' eerste helft, minuut 33. Gent heeft zijn ticket wat steviger beet met de 0-2-voorsprong bij Zulte Waregem. KV Mechelen heeft dan weer vanop de stip gelijkgemaakt in Kortrijk.

31' eerste helft, minuut 31. Van den Bergh dacht nog een exemplaar toe te voegen aan zijn collectie wondergoals. Het opwippertje over het been van Klauss is goed, zijn schot wordt helaas afgeblokt.

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. Beerschot countert onzorgvuldig. Beerschot kan eens goed counteren! Met Bakkali aan de bal heeft Beerschot een overwicht met 4 spelers tegen 3. De Anderlecht-huurling stuurt Eleke het hoekje in, waar hij niet meer dan een hoekschop afdwingt.

27' eerste helft, minuut 27. Klauss kan de bal niet laag houden! Gavory zwiept een voorzet richting tweede paal, waar Klauss net voor de neus van Frans kan koppen! Alleen kan de Braziliaan zijn kopbal niet laag houden.

25' eerste helft, minuut 25. Nu verslikt ook Gavory zich in de bal, waarna hij in de fout gaat bij Dom. Ook Van den Bergh gaat meteen daarna in de fout, wat het tempo niet meteen de hoogte in helpt.

24' eerste helft, minuut 24. Beerschot kan uitbreken dankzij een goeie actie van Van den Bergh. Via Holzhauser wil hij Bakkali vrijspelen op links, maar de Oostenrijker laat zich betrappen op een zeldzame gemiste controle. Hier zat meer in!

23' eerste helft, minuut 23. Halfweg de eerste helft. En in dat eerste kwart is er bitter weinig gebeurd. Twee gele kaarten en een kans voor Klauss, die door Vanhamel werd gepareerd in de korte hoek.

23' eerste helft, minuut 23. Ook Pietermaat in het boekje. Pietermaat en Muleka komen elkaar opnieuw tegen. Deze keer is het Pietermaat die te laat komt bij de snelle Standard-spits. Geel is zijn deel.

22' Gele kaart voor Tom Pietermaat van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 22 Tom Pietermaat Beerschot