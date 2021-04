Wipt KVO alsnog over Anderlecht of speelt het Europe play-offs?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383480708409135106

De ziekenboeg bij Cercle is stevig gevuld. Cercle mist tegen KVO Didillon, Bates, Raux-Yao, Marcelin, Somers, Lopes Da Silva, Koshi en Kanouté wegens een blessure. Velkovski en Hoggas zijn geschorst. Het wordt dus puzzelen voor coach Yves Vanderhaeghe

vooraf, 11 uur 07. Vanderhaeghe moet puzzelen. De ziekenboeg bij Cercle is stevig gevuld. Cercle mist tegen KVO Didillon, Bates, Raux-Yao, Marcelin, Somers, Lopes Da Silva, Koshi en Kanouté wegens een blessure. Velkovski en Hoggas zijn geschorst. Het wordt dus puzzelen voor coach Yves Vanderhaeghe .

11:04

vooraf, 11 uur 04. Niets op het spel voor Cercle. Voor Cercle Brugge staat er vandaag niets op het spel. Sinds de overwinning vorige week tegen OH Leuven (3-0) is het zeker dat het nog een seizoen langer in de Jupiler Pro League blijft. .