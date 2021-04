LIVE: Wipt KVO alsnog over Anderlecht of speelt het Europe play-offs?

Fase per fase

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Flauwe eerste helft. Stevige botsing tussen Deman en Hjulsager en het is vooral die laatste die toch even moet bekomen. Het komt de wedstrijd niet ten goede, het is een behoorlijk flauwe eerste helft. . Flauwe eerste helft Stevige botsing tussen Deman en Hjulsager en het is vooral die laatste die toch even moet bekomen. Het komt de wedstrijd niet ten goede, het is een behoorlijk flauwe eerste helft.

41' eerste helft, minuut 41. Cercle praat toch een aardig woordje mee in deze wedstrijd. De bezoekers hebben niks meer te winnen of te verliezen en spelen bevrijd. Een schot van Biancone wordt door Theate in hoekschop gedevieerd. Die levert niks op. . Cercle praat toch een aardig woordje mee in deze wedstrijd. De bezoekers hebben niks meer te winnen of te verliezen en spelen bevrijd. Een schot van Biancone wordt door Theate in hoekschop gedevieerd. Die levert niks op.

40' eerste helft, minuut 40.

37' eerste helft, minuut 37. Nog maar eens herhalen, Oostende moet sowieso winnen om Anderlecht nog uit de top 4 te verdrijven. Paars-wit blijft voorlopig ook steken op een scoreloos gelijkspel bij STVV, al waren Murillo en Verschaeren al bijzonder dicht bij de 0-1. . Nog maar eens herhalen, Oostende moet sowieso winnen om Anderlecht nog uit de top 4 te verdrijven. Paars-wit blijft voorlopig ook steken op een scoreloos gelijkspel bij STVV, al waren Murillo en Verschaeren al bijzonder dicht bij de 0-1.

35' eerste helft, minuut 35. Oostende heeft veel balbezit, maar kansen creëren is er niet meer bij. Geert Heremans op Radio 1. Oostende heeft veel balbezit, maar kansen creëren is er niet meer bij. Geert Heremans op Radio 1

34' Ugbo dwingt Hubert tot een redding. Oostende heeft toch zijn handen vol met Cercle. Ugbo wordt een eerste keer in stelling gebracht en pakt vanaf het halve maantje uit met een lage knal. Hubert gaat goed plat en brengt redding voor Oostende. . eerste helft, minuut 34. Ugbo dwingt Hubert tot een redding Oostende heeft toch zijn handen vol met Cercle. Ugbo wordt een eerste keer in stelling gebracht en pakt vanaf het halve maantje uit met een lage knal. Hubert gaat goed plat en brengt redding voor Oostende.

31' eerste helft, minuut 31. Van der Bruggen mikt over. Cercle probeert af en toe toch tegen te prikken. Van der Bruggen probeert het met een afstandsschot, maar zijn schot gaat ruim over. Het is voorlopig een mager beestje aan de kust. . Van der Bruggen mikt over Cercle probeert af en toe toch tegen te prikken. Van der Bruggen probeert het met een afstandsschot, maar zijn schot gaat ruim over. Het is voorlopig een mager beestje aan de kust.

28' eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27. Combinerend raakt Oostende er maar moeilijk door en dus waagt Hjulsager zijn kans met een verre knal. Het afgeweken schot levert nog maar eens een hoekschop op, maar daarop bokst Bruzzese de bal autoritair weg. . Combinerend raakt Oostende er maar moeilijk door en dus waagt Hjulsager zijn kans met een verre knal. Het afgeweken schot levert nog maar eens een hoekschop op, maar daarop bokst Bruzzese de bal autoritair weg.

24' eerste helft, minuut 24. Het blijft wroeten voor Oostende. De thuisploeg heeft het meeste balbezit, maar mist voorlopig efficiëntie in de zone van de waarheid. . Het blijft wroeten voor Oostende. De thuisploeg heeft het meeste balbezit, maar mist voorlopig efficiëntie in de zone van de waarheid.

22' eerste helft, minuut 22. 0-0 op Stayen. Ook in STVV-Anderlecht is het nog steeds 0-0. Bij deze tussenstanden gaat Anderlecht en niet Oostende naar de Champions' play-offs. . 0-0 op Stayen Ook in STVV-Anderlecht is het nog steeds 0-0. Bij deze tussenstanden gaat Anderlecht en niet Oostende naar de Champions' play-offs.

17' eerste helft, minuut 17. Cercle is duidelijk niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Na een kort genomen hoekschop schildert Corryn de bal op het hoofd van Pavlovic, maar die kan zijn kopbal niet laag houden. . Cercle is duidelijk niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Na een kort genomen hoekschop schildert Corryn de bal op het hoofd van Pavlovic, maar die kan zijn kopbal niet laag houden.

15' eerste helft, minuut 15. Oostende blijft dreigen. Daar is al de tweede kans voor Oostende! Een doorgekopte hoekschop landt aan de tweede paal bij Theate, maar die trapt de bal ongelukkig tegen zijn eigen gezicht aan en kan vervolgens mede door goed verdedigend werk van Pavlovic niet meer afwerken. . Oostende blijft dreigen Daar is al de tweede kans voor Oostende! Een doorgekopte hoekschop landt aan de tweede paal bij Theate, maar die trapt de bal ongelukkig tegen zijn eigen gezicht aan en kan vervolgens mede door goed verdedigend werk van Pavlovic niet meer afwerken.

13' eerste helft, minuut 13.

11' Thiam laat de 1-0 liggen. Na ruim 10 minuten komt Oostende plots dicht bij de 1-0. Thiam kan alleen op doel afstormen na een knappe lange bal van Hjulsager, maar de aanvaller mikt pal op Bruzzese. Hier zat veel meer in, maar toch een knappe interventie van de Cercle-doelman. . eerste helft, minuut 11. Thiam laat de 1-0 liggen Na ruim 10 minuten komt Oostende plots dicht bij de 1-0. Thiam kan alleen op doel afstormen na een knappe lange bal van Hjulsager, maar de aanvaller mikt pal op Bruzzese. Hier zat veel meer in, maar toch een knappe interventie van de Cercle-doelman.

10' eerste helft, minuut 10. Oostende heeft voorlopig enkel 2 corners kunnen forceren. Geert Heremans op Radio 1. Oostende heeft voorlopig enkel 2 corners kunnen forceren. Geert Heremans op Radio 1

10' eerste helft, minuut 10. Daar is Cercle opnieuw met een vrije trap. Hotic legt de bal met een tikje klaar voor Vanhoutte, maar die besluit in één tijd naast. . Daar is Cercle opnieuw met een vrije trap. Hotic legt de bal met een tikje klaar voor Vanhoutte, maar die besluit in één tijd naast.

6' eerste helft, minuut 6. Cercle kan dan toch eens komen piepen voor het doel van Hubert, maar Hotic speelt het slecht uit. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken en tasten. . Cercle kan dan toch eens komen piepen voor het doel van Hubert, maar Hotic speelt het slecht uit. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken en tasten.