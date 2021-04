Geen mirakel meer voor KV Oostende, dat naast de top 4 grijpt

KV Oostende - Cercle Brugge in een notendop:

Het slot van de reguliere competitie was een rollercoaster bij Oostende. In de laatste 8 wedstrijden werd elke overwinning gevolgd door puntenverlies. Cercle zwaait het seizoen dan weer uit met een knappe 7 op 9.

Thiam laat reuzenkans op de 1-0 liggen

Cercle had niks meer te winnen of te verliezen. De bezoekers speelden bevrijd en lieten Oostende toch af en toe zweten. Een kopbal van Pavlovic en een verre knal van Van der Bruggen gingen nog over doel, maar op een lage schuiver van Ugbo moest Hubert wel zijn kunnen tonen.

Op het kwartier kwam de thuisploeg weer dicht bij de 1-0. Op een doorgekopte hoekschop kreeg Theate een grote kans aan de tweede paal, maar in plaats van in doel trapte hij de bal ongelukkig tegen zijn eigen gezicht aan. Daarmee zat het beste er meteen op voor Oostende, dat nadien geen doelgevaar meer kon creëren.

Ugbo en VAR geven Oostende de doodsteek

De inbreng van Sakala moest Oostende na de rust de wind in de zeilen geven, maar het was net Cercle dat stevig uit de startblokkken schoot in de tweede helft. Na een afgeweerd schot van Decostere kon Ugbo de 0-1 in een leeg doel deponeren. Buitenspel leek roet in het eten te gooien, maar na tussenkomst van de VAR werd de afgekeurde goal toch goedgekeurd.

De opdracht voor Oostende werd er zo niet makkelijker op. Bijna werd het zelfs 0-2, toen een pegel van Deman op de lat strandde. Op het uur kon Oostende dan toch eens reageren, Sakala mikte van dichtbij rakelings naast.

Maar meer dan een opflakkering was het niet bij de thuisploeg. Cercle hield eenvoudig stand en dreigde zelfs met afstandsschoten van Ugbo en Denkey. Musaba kwam het dichtst bij de 0-2, na een knappe dribbel mikte hij op de paal.

In de extra tijd kon Oostende alsnog langszij komen. Hjulsager vond het hoofd van Kvasina en die gaf Bruzzese het nakijken. Boonen bezorgde KVO bijna nog de volle buit, maar zelfs dan zat de Champions’ play-off er niet meer in. Oostende moet na een knap seizoen vrede nemen met de Europe play-off.