KV Mechelen kruipt langs de achterdeur nog in Europe Play-offs

Opvallende statistiek: 30 oktober 2004. Dat was de dag waarop België voor het eerst kennismaakte met Steven Defour. Vandaag had mogelijk zijn laatste match kunnen zijn, maar zijn carrière krijgt dus nog even een vervolg.

Vroege voorsprong Kortrijk houdt niet lang stand

KV Mechelen leek een droomstart te nemen, want na goed drie minuten moest doelman Ilic zich al omdraaien. De meegekomen Vanlerberghe werkte de bal via de voet van een verdediger in doel, maar het feestje werd afgekeurd voor buitenspel.

Even later was het aan de overkant wel meteen raak. Na een strafschopfout van Peyre mocht Selemani zich achter de bal zetten en hij faalde niet.

KV Mechelen moest even bekomen, tot diezelfde Selemani Mrabti onderuit haalde en zo een nieuwe strafschop veroorzaakte. Ook Mrabti bleef rustig en bracht de bezoekers zo langszij.

Daarna stoomde KV Mechelen door. Man-in-vorm Storm werd goed diep gestuurd, hield slim even in en zette de bezoekers nog voor rust verdiend op voorsprong.