LIVE: Charleroi zal boze fans niet paaien met achterstand tegen Eupen

tweede helft, 20 uur 40. Drie verdedigers van Eupen gaan naar dezelfde bal. Er is niemand meer om Teodorczyk te dekken. De spits krijgt de bal dan ook voor zijn voeten. Staat zijn vizier nu wel op scherp? Neen, hij jaagt de bal opnieuw over de goal. .

tweede helft, 20 uur 38. Doelpunt Charleroi: 2-3! Ilaimaharitra zet de strafschop koelbloedig om. Hij trapt de bal hard de hoek in voorbij Himmelmann: 2-3. .

tweede helft, 20 uur 38. Penalty! Het was binnen de rechthoek. Ilaimaharitra legt de bal op de stip. .

tweede helft, 20 uur 36. Gillet gaat neer. Is het binnen of buiten de 16-meter? Wat zegt de VAR? .

tweede helft, 20 uur 30. De invallersdoelman van Eupen laat een goede indruk na. Na enkele uitstekende parades, voetbalt Himmelmann nu ook goed mee. Hij wordt onder druk gezet, maar verstuurt een knap balletje over zijn belagers heen in de voeten van een ploegmakker. .

tweede helft, 20 uur 28. Teodorczyk morst met zijn kansen. Teodorczyk duikt opeens helemaal alleen voor Himmelmann op. De spits van Charleroi blijft opnieuw niet koelbloedig genoeg. Dit hebben we hem - in een paars truitje - al beter zien doen ... .

tweede helft, 20 uur 25. Het trio Benchaib/Gholizadeh/Bruno legt een vinnige aanval op de mat. Ze combineren en flitsen richting de kooi van Eupen. Ze betrekken Teodorczyk in hun onderonsje, maar die trapt de bal driest op de handen van Himmelmann. .

20:21

tweede helft, 20 uur 21. Omhaal Benchaib. Fall zoekt Benchaib in de box. De bal komt achter de middenvelder terecht, maar dat is geen probleem voor hem. Hij haalt uit met een spectaculaire omhaal. Zijn bal mist richting, maar de poging was fraai. .