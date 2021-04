Ook KV Mechelen meldt zich voor top 8 na spektakelstuk tegen Zulte Waregem

KV Mechelen - Zulte Waregem in een notendop:

Regen en Storm Achter De Kazerne

Enkel met een overwinning behield KV Mechelen nog een waterkansje op Play-off II. Het was dus van moeten voor de thuisploeg en dat was eraan te zien. In de gietende regen nam KVM meteen het initiatief, al kwam het maar moeilijk in de buurt van Bostyn.

Pas na 20 minuten moest de doelman van Zulte Waregem een eerste keer aan de bak. Schoofs kon net niet bij een voorzet van Defour, Storm wel. Van dichtbij besloot hij in één tijd op Bostyn. 3 minuten later hield de doelman

Essevee opnieuw overeind op een verre knal van Schoofs.

De 1-0 hing in de lucht en op het halfuur was het ook zover. Storm zette zelf de aanval op en opende op aangeven van Mrabti de score met een knappe deviatie. Amper 3 minuten later verdubbelde diezelfde Storm de Mechelse voorsprong. Schoofs bracht de aanvaller knap alleen voor Bostyn en die kon de 2-0 niet meer voorkomen.