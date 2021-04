LIVE: Zet Zulte Waregem nieuwe stap naar PO II of grijpt KV Mechelen laatste strohalm?

19' eerste helft, minuut 19. Vossen waagt al vallend zijn kans met een schot van net buiten de zestien, maar hij is te veel uit balans om de bal ook te kadreren. De bezoekers komen bleekjes voor de dag. . Vossen waagt al vallend zijn kans met een schot van net buiten de zestien, maar hij is te veel uit balans om de bal ook te kadreren. De bezoekers komen bleekjes voor de dag.

16' eerste helft, minuut 16. Voorlopig is het allemaal nog rustig. Ze kijken het een beetje aan. Bert Sterckx op Radio 1. Voorlopig is het allemaal nog rustig. Ze kijken het een beetje aan. Bert Sterckx op Radio 1

16' eerste helft, minuut 16. Storm haalt uit. De eerste grote kans van de wedstrijd komt op naam van Storm. Hij snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit met zijn rechter. De bal gaat nipt voorlangs. . Storm haalt uit De eerste grote kans van de wedstrijd komt op naam van Storm. Hij snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit met zijn rechter. De bal gaat nipt voorlangs.

11' eerste helft, minuut 11. KV Mechelen probeert het laken naar zich toe te trekken. Het levert balbezit, maar nog geen kansen op. Bij de bezoekers kijken ze de kat uit de boom. . KV Mechelen probeert het laken naar zich toe te trekken. Het levert balbezit, maar nog geen kansen op. Bij de bezoekers kijken ze de kat uit de boom.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6. Het regent ook in Mechelen, maar voorlopig nog geen kansen. Beide ploegen beginnen voorzichtig aan deze wedstrijd. . Het regent ook in Mechelen, maar voorlopig nog geen kansen. Beide ploegen beginnen voorzichtig aan deze wedstrijd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zulte Waregem trapt de wedstrijd op gang. Telt het team van Francky Dury KV Mechelen definitief uit voor Play-off II? . Aftrap Zulte Waregem trapt de wedstrijd op gang. Telt het team van Francky Dury KV Mechelen definitief uit voor Play-off II?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:29 eerste helft, 18 uur 29.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Defour wordt vlak voor de aftrap nog even in de bloemetjes gezet. Hij krijgt een mooie foto overhandigd. Kan hij nog één keer schitteren Achter De Kazerne? . Defour wordt vlak voor de aftrap nog even in de bloemetjes gezet. Hij krijgt een mooie foto overhandigd. Kan hij nog één keer schitteren Achter De Kazerne?

18:22 vooraf, 18 uur 22. Laatste thuismatch voor Defour? Steven Defour kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Als KV Mechelen naast Play-off II grijpt, zou het vandaag dus wel eens de laatste thuismatch van Defour kunnen zijn. . Laatste thuismatch voor Defour? Steven Defour kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Als KV Mechelen naast Play-off II grijpt, zou het vandaag dus wel eens de laatste thuismatch van Defour kunnen zijn.

18:21 vooraf, 18 uur 21. Al bijna 6 jaar geen thuiszege tegen Essevee. Opvallend, in de laatste 4 onderlinge confrontaties tussen KV Mechelen en Zulte Waregem was het telkens de uitploeg die aan het langste eind trok. KVM ging 2 keer winnen in het Regenboogstadion, Essevee 2 keer in het AFAS Stadion. Zulte Waregem zit zelfs al aan 4 uitoverwinningen op een rij in Mechelen. De laatste keer dat KV Mechelen de punten kon thuis houden tegen Essevee is zo al geleden van 2 mei 2015. . Al bijna 6 jaar geen thuiszege tegen Essevee Opvallend, in de laatste 4 onderlinge confrontaties tussen KV Mechelen en Zulte Waregem was het telkens de uitploeg die aan het langste eind trok. KVM ging 2 keer winnen in het Regenboogstadion, Essevee 2 keer in het AFAS Stadion.

Zulte Waregem zit zelfs al aan 4 uitoverwinningen op een rij in Mechelen. De laatste keer dat KV Mechelen de punten kon thuis houden tegen Essevee is zo al geleden van 2 mei 2015.

18:13 Essevee op 1 na beste uitploeg. Zulte Waregem boekte een 0 op 6 in zijn laatste 2 uitwedstrijden, al luisterden de tegenstanders toen wel naar de namen Club Brugge en Anderlecht. Een vertekend beeld dus, want buitenshuis doet Zulte Waregem het dit seizoen bijzonder goed met 26 punten uit 16 wedstrijden. Antwerp scoort even goed, enkel Club Brugge doet beter met 39 punten uit 16 uitwedstrijden. . vooraf, 18 uur 13. Essevee op 1 na beste uitploeg Zulte Waregem boekte een 0 op 6 in zijn laatste 2 uitwedstrijden, al luisterden de tegenstanders toen wel naar de namen Club Brugge en Anderlecht. Een vertekend beeld dus, want buitenshuis doet Zulte Waregem het dit seizoen bijzonder goed met 26 punten uit 16 wedstrijden. Antwerp scoort even goed, enkel Club Brugge doet beter met 39 punten uit 16 uitwedstrijden.

18:09 vooraf, 18 uur 09. Essevee kan puntenverlies OHL weer uitbuiten. Zulte Waregem boekte afgelopen maandag een belangrijke overwinning tegen Eupen. Het profiteerde zo optimaal van de nederlaag van OHL eerder die dag en sprong over de Leuvenaars Play-off II binnen. Ook vanavond kan Zulte Waregem OHL een nieuwe tik uitdelen in de strijd voor Play-off II. OHL ging immers zojuist met 3-0 de boot in bij Cercle Brugge. . Essevee kan puntenverlies OHL weer uitbuiten Zulte Waregem boekte afgelopen maandag een belangrijke overwinning tegen Eupen. Het profiteerde zo optimaal van de nederlaag van OHL eerder die dag en sprong over de Leuvenaars Play-off II binnen.



Ook vanavond kan Zulte Waregem OHL een nieuwe tik uitdelen in de strijd voor Play-off II. OHL ging immers zojuist met 3-0 de boot in bij Cercle Brugge.

17:56 vooraf, 17 uur 56. 5 wedstrijden zonder zege. KV Mechelen sleept zich naar het einde van het seizoen. In zijn laatste 5 wedstrijden kon het niet 1 keer winnen. De laatste overwinning is net geen 2 maanden geleden, op bezoek bij Beerschot. Voor de laatste thuiszege moeten we zelfs al terug naar eind januari. Toen versloeg KVM Eupen. . 5 wedstrijden zonder zege KV Mechelen sleept zich naar het einde van het seizoen. In zijn laatste 5 wedstrijden kon het niet 1 keer winnen. De laatste overwinning is net geen 2 maanden geleden, op bezoek bij Beerschot. Voor de laatste thuiszege moeten we zelfs al terug naar eind januari. Toen versloeg KVM Eupen.

17:55 vooraf, 17 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1380909497225465869

17:49 vooraf, 17 uur 49. Waterkansje voor KV Mechelen. KV Mechelen deed vorige week een bijzonder slechte zaak in de strijd voor Play-off II. Op bezoek bij STVV ging het met 2-1 de boot in. Het team van Wouter Vrancken volgt daardoor al op 4 punten van Zulte Waregem, de nummer 8. KV Mechelen heeft nog een waterkansje om Play-off II te halen, maar dan moet het vandaag wel de punten thuis houden. . Waterkansje voor KV Mechelen KV Mechelen deed vorige week een bijzonder slechte zaak in de strijd voor Play-off II. Op bezoek bij STVV ging het met 2-1 de boot in. Het team van Wouter Vrancken volgt daardoor al op 4 punten van Zulte Waregem, de nummer 8. KV Mechelen heeft nog een waterkansje om Play-off II te halen, maar dan moet het vandaag wel de punten thuis houden.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Dury sleutelt niet aan zijn team. Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury kiest voor dezelfde elf die afgelopen maandag begonnen aan de wedstrijd tegen Eupen. . Dury sleutelt niet aan zijn team Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury kiest voor dezelfde elf die afgelopen maandag begonnen aan de wedstrijd tegen Eupen.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1380907970175901705