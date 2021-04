Kan Zulte Waregem een gooi doen naar een ticket voor Play-off II?

10:54

vooraf, 10 uur 54. Essevee zag goede reeks gestuit door toppers. Zulte Waregem heeft in het voorjaar van 2021 een goede reeks neergezet, waarmee de ploeg aan een opmars begon in de Jupiler Pro League. De ploeg van Dury was ongeslagen sinds eind januari, tot het in maart verloor van topploegen Anderlecht en Club Brugge. Eerder deze week knoopte de ploeg weer aan met winst. Essevee won met 2-1 thuis tegen Eupen. .