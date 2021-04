Verzekert Genk zich van Play-off I in derby tegen STVV?

13:00 Onuachu vs Suzuki. Paul Onuachu zal als topscorer wellicht niet meer bijgehaald worden, maar in de terugronde heeft hij wel een vette kluif aan Yuma Suzuki. Onuachu maakte 12 van zijn 26 goals in de terugronde, Suzuki 11 van zijn 17. Daarmee staat de lepe Japanner op de vierde plek. . vooraf, 13 uur . Onuachu vs Suzuki Paul Onuachu zal als topscorer wellicht niet meer bijgehaald worden, maar in de terugronde heeft hij wel een vette kluif aan Yuma Suzuki. Onuachu maakte 12 van zijn 26 goals in de terugronde, Suzuki 11 van zijn 17. Daarmee staat de lepe Japanner op de vierde plek.

Opstelling Sint-Truiden. Aan Truiense kant merken we twee wissels op in vergelijking met de match van de redding. Achterin is de ervaren Teixeira terug en dat gaat ten koste van Pius. Op het middenveld verkiest Peter Maes de jonge Steuckers boven Colidio.

12:42 vooraf, 12 uur 42. Het gaat dit seizoen een beetje op en af met de resultaten van Genk. De voorbije weken pakte Racing 10 op 12, maar in de vier matchen daarvoor boekte het een povere 1 op 12. Genk kan wel rekenen op de scherpste drietand van het land. Met Onuachu, Bongonda en Ito heeft de club als enige in de Jupiler Pro League drie spelers met meer dan tien goals achter hun naam. . Het gaat dit seizoen een beetje op en af met de resultaten van Genk. De voorbije weken pakte Racing 10 op 12, maar in de vier matchen daarvoor boekte het een povere 1 op 12. Genk kan wel rekenen op de scherpste drietand van het land. Met Onuachu, Bongonda en Ito heeft de club als enige in de Jupiler Pro League drie spelers met meer dan tien goals achter hun naam.

Opstelling Genk. Geen verrassingen in de basiself van KRC Genk. Zoals verwacht verhuist McKenzie naar de bank, want Lucumi is opnieuw inzetbaar. Voor de rest laat John van den Brom de ploeg die ging winnen bij Oud-Heverlee Leuven ongemoeid.

Nog eens thuiszege? Genk kan in competitieverband in eigen huis al drie seizoenen niet meer winnen van de Limburgse buren. Vorig seizoen kwam STVV met 1-2 winnen in de Luminus Arena. De winnende treffer kwam toen van Suzuki, in deze jaargang de Truiense topschutter.

Vooraf. Op de voorlaatste speeldag staat de derde Limburgse derby van het seizoen op het programma. Genk won in de heenronde op Stayen en was in de eigen Luminus Arena ook al nipt sterker in de Beker van België. De omstandigheden zijn vanmiddag wel ietsje anders. STVV verzekerde zich eerder deze week van het behoud door te winnen in Beveren, terwijl Genk best nog wat punten sprokkelt met het oog op de play-offs. Een zege is genoeg om straks mee te doen aan Play-off I.

De omstandigheden zijn vanmiddag wel ietsje anders. STVV verzekerde zich eerder deze week van het behoud door te winnen in Beveren, terwijl Genk best nog wat punten sprokkelt met het oog op de play-offs. Een zege is genoeg om straks mee te doen aan Play-off I.

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Paul Onuachu

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Daiki Hashioka, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Liberato Cacace, Jarne Steuckers, Ilombe Mboyo, Christian Brüls, Steve de Ridder, Dimitri Lavalée, Yuma Suzuki Opstelling STVV Daniel Schmidt, Daiki Hashioka, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Liberato Cacace, Jarne Steuckers, Ilombe Mboyo, Christian Brüls, Steve de Ridder, Dimitri Lavalée, Yuma Suzuki