Genk peuzelt de Kanaries op met huid en veren en verzekert zich van PO1

Genk - Sint-Truiden kort samengevat

Flitsend Genk is er heel snel klaar mee

Na een paar minuten en een halve kans aan beide kanten nam Genk het heft in handen. Bongonda ramde een leuke kans eerst nog haastig over, maar was na 20 minuten wel trefzeker op een voorzet van Ito. Sint-Truiden was nog niet bekomen van de klap of het stond al 2-0. Heynen pikte de bal op, gebruikte Ito als kaatspunt en werkte onbedreigd af.

STVV-coach verwachtte geen decompressie bij zijn elftal. Toch werd snel duidelijk dat de bezoekers al lang blij waren met het behoud, dat eerder deze week verzekerd werd. Voor Racing Genk stond wel nog wat op het spel en dat was te merken aan het verschil in intensiteit.

Lusteloos STVV biedt amper weerwerk

Bongonda: "Niet ver van onze top"

Na een serieuze dip staat KRC Genk er weer. "We hebben onszelf in vraag gesteld, ik als eerste. We weten dat we goede spelers hebben. Als die zichzelf in vraag stellen, betaalt zich dat uit. We zijn nog niet op onze top, maar we zijn er niet ver meer van verwijderd."

"Als je 4-0 voorstaat en er is nog een halfuur te spelen, kruipt dat ook in de hoofden van de tegenstander. Ze weten dat ze niet meer zullen terugkomen. Ik weet zelfs niet of ze een schot tussen de palen hadden", vergat Bongonda even de strafschop. "We zijn vooral blij met de kwalificatie."

Theo Bongonda kon zich vandaag uitleven. "Alles samen was het een mooie match. Ze hebben ons niet echt in de problemen gebracht. Als ik echt zelfkritisch ben, had ik er minstens één meer moeten maken."

Buatu: "Hadden ander gezicht moeten tonen"

Jonathan Buatu was een van de weinige Truienaars die zich wel smeten. "Ik begrijp het eerlijk gezegd niet. In de twee voorgaande matchen hadden we agressiviteit en goesting getoond. Vandaag was een non-match. We zijn slecht begonnen en na de eerste helft was het moeilijk om nog terug te komen."

"Er was geen druk meer, dus was het moment ideaal om ons potentieel te tonen", vond de verdediger. "Dat hebben we niet gedaan. We speelden niet als ploeg en dat betaalden we cash. Er was duidelijk decompressie. Het moest niet meer, maar als profs hadden we een ander gezicht moeten tonen."