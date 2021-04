Standard blijft in de running voor Play-off II na vlotte zege tegen Eupen

Eupen - Standard in een notendop:

Amallah breekt opnieuw de ban voor Standard

In een geanimeerde openingsfase probeerden Eupen en Standard elk om beurten het initiatief te nemen, maar het was de thuisploeg die het gevaarlijkst uit de hoek kwam. Bodart had de handen vol met pegels van Boljevic en Ngoy, diezelfde Ngoy mikte de beste kans van het openingskwartier nipt naast.

Standard kon daar maar weinig tegenover stellen. De bezoekers waren te slordig in de passing en niet scherp genoeg voor doel. Bastien en Muleka kregen de weinige kansen niet tussen de palen.

Kort voor de pauze was het dan toch Standard dat op voorsprong klom. Na balverlies van Heris had Cimirot alle tijd en ruimte om Amallah te bedienen voor doel, en die schoof de 0-1 netjes in één tijd in de hoek.