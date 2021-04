LIVE: Standard op weg naar een vlotte zege tegen Eupen

Het is niet Eupen, maar Standard dat het net nog eens doet trillen. Carcela lanceert een snelle uitbraak, Gavory bedient Lestienne en die kan niet meer missen: 0-4, zware cijfers voor Eupen.

Eupen probeert er nog een eerredder uit te persen, maar de verdediging van Standard werkt niet mee. Bodart heeft eigenlijk amper werk gehad in deze tweede helft.

Nu is de wedstrijd helemaal gespeeld. Jackson Muleka troeft zijn bewaker af aan de eerste paal en duwt een voorzet van Gavory knap voorbij Defourny: 0-3 op twintig minuten van het einde.

68'

