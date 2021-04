Gent en Charleroi kunnen elkaar uittellen in strijd om Play-off II

Gent voelt de hete adem van Charleroi in het klassement. De ploeg van Karim Belhocine staat een puntje achter hun tegenstander van vandaag en maakt ook nog kans op een ticket voor Play-off II. Dan moet Charleroi wel een einde maken aan een slechte reeks in de competitie. Sinds januari wist de ploeg niet meer te winnen en zakte het weg in de stand. 5 gelijke spelen en 2 verlieswedstrijden volgden. Maakt Charleroi een einde aan die reeks vandaag?

11:18

vooraf, 11 uur 18. Vanhaezbrouck wil absoluut Play-off II-ticket. Hein Vanhaezebrouck was gisteren op de persconferentie duidelijk: het doel van Gent is Play-off II. Gent telt 43 punten in de competitie en staat daarmee 10e in het klassement, 3 punten verwijderd van Essevee. Een moeilijke opdracht dus voor de spelers van Vanhaezebrouck. Zeker na de verloren topper op het veld van Standard (2-1) vorige week. 6 op 6 halen wordt een must. Kan Gent nog een ticket bemachtigen? .