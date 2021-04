LIVE: Antwerp domineert tegen Moeskroen, maar valt met z'n tienen

Scheidsrechter Boterberg raadpleegt de beelden en doet daar behoorlijk lang over. Hij wisselt de gele kaart in voor rood. Antwerp staat met z'n tienen.

eerste helft, minuut 42. Antwerp verliest Le Marchand. Scheidsrechter Boterberg raadpleegt de beelden en doet daar behoorlijk lang over. Hij wisselt de gele kaart in voor rood. Antwerp staat met z'n tienen. Nog eens de fase: Le Marchand miste in zijn nonchalance zijn controle en wilde die fout uitwissen. Zoals altijd komt er dan een stevig duel en dat levert hem dus de uitsluiting op. .

40'

Var. Le Marchand is even ingedommeld en glijdt met de voet vooruit op Harbaoui. Hij heeft geluk dat hij eerst nog de bal raakt. Of denkt de VAR er anders over? . eerste helft, minuut 40.