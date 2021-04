Geeft Moeskroen concurrent Waasland-Beveren de doodsteek tegen Antwerp?

17:29

vooraf, 17 uur 29. De situatie voor Moeskroen. Moeskroen staat 17e met 31 punten, Waasland-Beveren is de rode lantaarn met 28 eenheden. Bij een gelijkspel of een overwinning vermijdt Moeskroen al zeker de rechtstreekse degradatie en is Waasland-Beveren het kind van de rekening. Wil Moeskroen nog meer dan de 17e plaats en de barragematchen tegen Seraing, dan moet het winnen. Als het punten laat liggen, dan is Cercle Brugge na vanavond ook gered. .