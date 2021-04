Antwerp zit in Play-off I, degradatiestrijd is nog niet beslist

Antwerp maakt het zichzelf moeilijk door rode kaart

De rode kaart van Le Marchand:

Moeskroen is moedig, maar geeft te makkelijk goals weg

Het geloof groeide bij de thuisploeg, maar de 1-3 kort na het uur sneed hen de adem af. Seck kopte de veilige marge in de korte hoek binnen, een doelpunt dat min of meer uit de lucht viel.

De inzet van de slotspeeldag

In de kelder zit Cercle Brugge in de veilige zone, nummer 17 Moeskroen (op het veld van Club Brugge) begint met een bonus van 3 punten op Waasland-Beveren (op het veld van OH Leuven) aan de laatste speelronde. Enkel bij een nederlaag van Moeskroen en een Beverse zege kunnen de rollen nog worden omgedraaid.

Frank Vercauteren: "POI leek voor sommigen een garantie"

"We hadden alles onder controle, maar na die rode kaart brachten we onszelf in de problemen", analyseerde Antwerp-coach Frank Vercauteren.

"Ik ben blij met de reactie van de groep en de verantwoordelijkheid die de spelers genomen hebben. Het was bibberen, ja, maar ik ben blij dat we in POI staan."

"Dat was voor sommigen misschien een garantie of normaal, maar we staan waar we moeten staan. En vele clubs willen in onze plaats staan."

Komend weekend wacht al een voorsmaakje tegen Racing Genk. "Het is anders dan wanneer we hadden moeten winnen tegen hen. Dat is een wereld van verschil, want anders zou er heel veel druk op de spelers geweest zijn. Genk is Moeskroen niet, hé."

De laatste competitiematch tussen Antwerp en Genk wordt zaterdag al gespeeld. "Dat is een beetje vervelend, want we wilden de spelers belonen. Dat kan nu niet. Wij worden geleefd, er wordt ons niets gevraagd. Maar dat is profvoetbal. De beloning volgt later wel."