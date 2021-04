Bataille houdt POI-droom van KVO levend na zware werkdag bij Beerschot

Beerschot - KV Oostende in een notendop:

Bekijk de goals uit Beerschot - Oostende (1-2)

Van den Bergh en Brogno vinden het gaatje

Dom trapt een bal wild weg, en lijkt daarbij brokken te maken

Beerschot geeft het helemaal weg in de slotfase

Drie minuten later was het Oostendse feest compleet wanneer Bataille de voorzet van Hjulsager vrijstaand in doel kon koppen. Uiteindelijk moest Vanhamel nog een derde tegentreffer vermijden met een geweldige dubbele save, maar de zege van KVO kwam niet meer in gevaar.

Dat de bezoekers zonder Sakala en Gueye maar niet tot scoren kwamen, werd even later pijnlijk duidelijk. Een zoveelste goeie voorzet van de onvermoeibare Hjulsager werd door de inlopende Kvasina niet naar, maar weg van het doel van Vanhamel getrapt. Scoren lukte Holzhauser dan weer wel, maar zijn makkelijke intikker kwam er alleen maar omdat Bakkali vertrok uit buitenspel en dat had ook de VAR in de mot.

D’Arpino is dicht bij een olympisch doelpunt

Vanhamel pakt uit met geweldige dubbele redding net voor affluiten

Rekenen voor de Play-offs

Dankzij deze felbevochten zege is de kustploeg nog niet uitgeteld voor PO1. Daarvoor moet het volgende week winnen van Cercle én is het ook nog eens afhankelijk van de resultaten van Anderlecht en Antwerp, dat ook maandag nog aan de bak moet tegen Moeskroen. In het slechtste geval blijft KVO 5e en is het nog steeds zeker van PO2.

Still: "Hebben al mirakels verricht, dus waarom volgende week niet nog een"

Will Still (coach Beerschot): “Oostende is een heel goeie ploeg, zoals we vanavond hebben gezien. Toch hebben we het 75 minuten goed gedaan met de weinige opties die we hebben. Maar als je zo’n twee doelpunten weggeeft, wordt het moeilijk. Met nog één wedstrijd te gaan staan we 6e en dat is niet slecht. We moeten nu naar Standard gaan om dat ticket te verzilveren. We hebben in het verleden al mirakels verricht, dus waarom volgende week niet nog een.”



“Chapeau aan Oostende en aan hun manier van spelen. Het is erg mooi en elke trainer zou dat willen doen. Maar we hebben vorig seizoen in januari een stage gehad en sindsdien hebben we nog geen moment rust gekend, mede door die finale afgelopen zomer. Hernan Losada zei eind december al dat de ploeg stilaan uitgeperst raakt en dat merk je nu ook. Het is fysiek moeilijk, maar het is nog niet gedaan.”