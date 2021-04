Straks Anderlecht-Club: "Club is minder, Anderlecht is omhooggegaan, maar Club blijft favoriet"

11:29 vooraf, 11 uur 29. Als Anderlecht vandaag gelijkspeelt en wint in Sint-Truiden, zijn ze zeker van Play-off I. Alleen heeft Anderlecht van zijn laatste 8 duels tegen Club Brugge 7 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Club heeft het mentale en fysieke voordeel en blijft toch wel de favoriet deze avond. . Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Als Anderlecht vandaag gelijkspeelt en wint in Sint-Truiden, zijn ze zeker van Play-off I. Alleen heeft Anderlecht van zijn laatste 8 duels tegen Club Brugge 7 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Club heeft het mentale en fysieke voordeel en blijft toch wel de favoriet deze avond. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

11:27 vooraf, 11 uur 27. Het niveau van Club Brugge is minder, vooral door covid en de blessures van Dost en Lang. Het niveau van Anderlecht is naar omhooggegaan. Door die laatste 2 zeges tegen Zulte Waregem en Antwerp hebben we het idee dat het verschil tussen de 2 ploegen kleiner zal zijn dan in de heenmatch, toen Club heel erg makkelijk met 3-0 in Brugge won. Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Het niveau van Club Brugge is minder, vooral door covid en de blessures van Dost en Lang. Het niveau van Anderlecht is naar omhooggegaan. Door die laatste 2 zeges tegen Zulte Waregem en Antwerp hebben we het idee dat het verschil tussen de 2 ploegen kleiner zal zijn dan in de heenmatch, toen Club heel erg makkelijk met 3-0 in Brugge won. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

11:26 vooraf, 11 uur 26. Vincent Kompany is ook standvastiger geworden: in Brugge stelde hij nog Arnstadt, die 17-jarige Noor die verdronk op het middenveld, op en ook Bakkali mocht meedoen, stel je voor. Nu lijkt het toch dat Anderlecht veel sterker is, toch op papier. Met Trebel erbij, El Hadj en Verschaeren, die de laatste tijd toch kunnen bekoren. Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Vincent Kompany is ook standvastiger geworden: in Brugge stelde hij nog Arnstadt, die 17-jarige Noor die verdronk op het middenveld, op en ook Bakkali mocht meedoen, stel je voor. Nu lijkt het toch dat Anderlecht veel sterker is, toch op papier. Met Trebel erbij, El Hadj en Verschaeren, die de laatste tijd toch kunnen bekoren. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

11:25 vooraf, 11 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381124855907557376

11:25 vooraf, 11 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381140289440645124

11-04-2021 11-04-2021.

17:18 vooraf, 17 uur 18. Jupiler Pro League De topper in tien cijfers: van Talisman Trebel tot Mignolet de Muur

17:14 vooraf, 17 uur 14. Noa Lang in de Brugse wedstrijdselectie. Het was gisteren nog onduidelijk, maar Noa Lang is dan toch fit verklaard voor de topper van morgen bij Anderlecht. De Nederlandse winger van Club Brugge viel twee weken geleden uit op het EK U21 met een knieblessure en miste daardoor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. . Noa Lang in de Brugse wedstrijdselectie Het was gisteren nog onduidelijk, maar Noa Lang is dan toch fit verklaard voor de topper van morgen bij Anderlecht.

De Nederlandse winger van Club Brugge viel twee weken geleden uit op het EK U21 met een knieblessure en miste daardoor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

17:13 vooraf, 17 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1380899369960964096