Kan Anderlecht bevestigen tegen ongenaakbare leider Club Brugge?

18:09 vooraf, 18 uur 09. Bevestigen in het eigen Lotto Park, dat zou toch moeten kunnen voor Anderlecht. De sterren staan goed. Tom Boudeweel. Bevestigen in het eigen Lotto Park, dat zou toch moeten kunnen voor Anderlecht. De sterren staan goed. Tom Boudeweel

17:52 vooraf, 17 uur 52. Club Brugge hoeft eigenlijk niks meer te vrezen en heeft de titel binnen handbereik. Anderlecht kan na vanavond zeker zijn van deelname aan Play-off I, maar dan is het afhankelijk van wat Oostende doet. Als KVO op Beerschot minder goed doet dan Anderlecht tegen Club, is het beslist. . Club Brugge hoeft eigenlijk niks meer te vrezen en heeft de titel binnen handbereik. Anderlecht kan na vanavond zeker zijn van deelname aan Play-off I, maar dan is het afhankelijk van wat Oostende doet. Als KVO op Beerschot minder goed doet dan Anderlecht tegen Club, is het beslist.

17:41 Twee feestvarkens. Kompany werd gisteren 35. De coach van Anderlecht vierde dat door iets later te gaan slapen. Bij Club Brugge begint Mechele straks aan zijn 200e competitiematch in het blauw-zwarte shirt. Wie van de twee krijgt straks een extra feestje? . vooraf, 17 uur 41. Twee feestvarkens Kompany werd gisteren 35. De coach van Anderlecht vierde dat door iets later te gaan slapen. Bij Club Brugge begint Mechele straks aan zijn 200e competitiematch in het blauw-zwarte shirt. Wie van de twee krijgt straks een extra feestje?

17:33 vooraf, 17 uur 33. We hebben vandaag de kans om ons te meten met de beste ploeg van België op dit moment. Vincent Kompany kijkt ernaar uit. We hebben vandaag de kans om ons te meten met de beste ploeg van België op dit moment. Vincent Kompany kijkt ernaar uit

17:25 vooraf, 17 uur 25. Noa is fit om in te vallen. Hij heeft maar anderhalve training gehad, maar kan altijd iets extra brengen. Philippe Clement over goudhaantje Lang. Noa is fit om in te vallen. Hij heeft maar anderhalve training gehad, maar kan altijd iets extra brengen. Philippe Clement over goudhaantje Lang

17:21 vooraf, 17 uur 21. Opstelling Anderlecht. Anderlecht maakte vorige week op de Bosuil een serieus statement door de vloer aan te vegen met Antwerp. Vincent Kompany kon alleen maar tevreden zijn met dat resultaat en laat de ploeg van toen dan ook onaangeroerd. . Opstelling Anderlecht Anderlecht maakte vorige week op de Bosuil een serieus statement door de vloer aan te vegen met Antwerp. Vincent Kompany kon alleen maar tevreden zijn met dat resultaat en laat de ploeg van toen dan ook onaangeroerd.

17:14 Acht keer ongeslagen. Het is intussen al van 2018 geleden dat Anderlecht Club Brugge nog eens kon verslaan. Na de 1-2 in Play-off I van de jaargang 2017-18 volgden zeven Brugse zeges en één gelijkspel. . vooraf, 17 uur 14. Acht keer ongeslagen Het is intussen al van 2018 geleden dat Anderlecht Club Brugge nog eens kon verslaan. Na de 1-2 in Play-off I van de jaargang 2017-18 volgden zeven Brugse zeges en één gelijkspel.

17:04 vooraf, 17 uur 04. Opstelling Club Brugge. De bezoekers geven als eerste hun elftal vrij. Philippe Clement wijzigt maar één positie in vergelijking met de nipte zege op Kortrijk. Chong moet vrede nemen met het statuut van bankzitter, Badji neemt zijn taken over. . Opstelling Club Brugge De bezoekers geven als eerste hun elftal vrij. Philippe Clement wijzigt maar één positie in vergelijking met de nipte zege op Kortrijk. Chong moet vrede nemen met het statuut van bankzitter, Badji neemt zijn taken over.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Anderlecht was tegen Club Brugge bijna vijftien jaar ongeslagen in eigen huis, tot Club in de play-offs van 2018-19 met 2-3 kwam winnen in het Astridpark. De West-Vlamingen hadden de smaak meteen te pakken en wonnen in 2019-20 twee keer op verplaatsing bij paars-wit, in de competitie én in de Beker van België. Neemt Anderlecht vandaag wraak? . Anderlecht was tegen Club Brugge bijna vijftien jaar ongeslagen in eigen huis, tot Club in de play-offs van 2018-19 met 2-3 kwam winnen in het Astridpark. De West-Vlamingen hadden de smaak meteen te pakken en wonnen in 2019-20 twee keer op verplaatsing bij paars-wit, in de competitie én in de Beker van België. Neemt Anderlecht vandaag wraak?

11:29 vooraf, 11 uur 29. Als Anderlecht vandaag gelijkspeelt en wint in Sint-Truiden, zijn ze zeker van Play-off I. Alleen heeft Anderlecht van zijn laatste 8 duels tegen Club Brugge 7 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Club heeft het mentale en fysieke voordeel en blijft toch wel de favoriet deze avond. . Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Als Anderlecht vandaag gelijkspeelt en wint in Sint-Truiden, zijn ze zeker van Play-off I. Alleen heeft Anderlecht van zijn laatste 8 duels tegen Club Brugge 7 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Club heeft het mentale en fysieke voordeel en blijft toch wel de favoriet deze avond. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

11:27 vooraf, 11 uur 27. Het niveau van Club Brugge is minder, vooral door covid en de blessures van Dost en Lang. Het niveau van Anderlecht is naar omhooggegaan. Door die laatste 2 zeges tegen Zulte Waregem en Antwerp hebben we het idee dat het verschil tussen de 2 ploegen kleiner zal zijn dan in de heenmatch, toen Club heel erg makkelijk met 3-0 in Brugge won. Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Het niveau van Club Brugge is minder, vooral door covid en de blessures van Dost en Lang. Het niveau van Anderlecht is naar omhooggegaan. Door die laatste 2 zeges tegen Zulte Waregem en Antwerp hebben we het idee dat het verschil tussen de 2 ploegen kleiner zal zijn dan in de heenmatch, toen Club heel erg makkelijk met 3-0 in Brugge won. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

11:26 vooraf, 11 uur 26. Vincent Kompany is ook standvastiger geworden: in Brugge stelde hij nog Arnstadt, die 17-jarige Noor die verdronk op het middenveld, op en ook Bakkali mocht meedoen, stel je voor. Nu lijkt het toch dat Anderlecht veel sterker is, toch op papier. Met Trebel erbij, El Hadj en Verschaeren, die de laatste tijd toch kunnen bekoren. Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Vincent Kompany is ook standvastiger geworden: in Brugge stelde hij nog Arnstadt, die 17-jarige Noor die verdronk op het middenveld, op en ook Bakkali mocht meedoen, stel je voor. Nu lijkt het toch dat Anderlecht veel sterker is, toch op papier. Met Trebel erbij, El Hadj en Verschaeren, die de laatste tijd toch kunnen bekoren. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

