Goed nieuws voor Club Brugge: Noa Lang is op tijd fit voor topper tegen Anderlecht

De topper in tien cijfers: van Talisman Trebel tot Mignolet de Muur

17:14

vooraf, 17 uur 14. Noa Lang in de Brugse wedstrijdselectie. Het was gisteren nog onduidelijk, maar Noa Lang is dan toch fit verklaard voor de topper van morgen bij Anderlecht. De Nederlandse winger van Club Brugge viel twee weken geleden uit op het EK U21 met een knieblessure en miste daardoor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. .