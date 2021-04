STVV voetbalt zich uit de degradatiezorgen tegen KV Mechelen

Sint-Truiden - KV Mechelen in een notendop:

STVV kent een droomscenario voor de rust

Die druk leek al snel nog wat meer opgevoerd te worden, maar Ferdi Druijf mikte de eerste grote kans recht in de handen van Schmidt. Dat lieten ze bij STVV niet aan het hart komen, want enkele minuten later was Suzuki aan de overkant wel trefzeker. Op de voorzet van Hashioka werd veel te laks verdedigd en zo kon zijn landgenoot de 1-0 vlot tegen de netten prikken.

Door bekervoetbal, een corona-uitbraak en de interlandbreak was het duel tegen KV Mechelen voor Sint-Truiden pas de eerste wedstrijd met inzet in bijna een maand. Bovendien slonk de voorsprong op de rode lantaarn tot slechts 4 punten na de zege van Waasland-Beveren in Oostende. Heeft er nog iemand druk nodig?

Aansluitingstreffer van De Camargo komt te laat

De bezoekers bleven de druk aanhouden, waardoor de voorzetten elkaar in sneltempo afwisselden. Op aangeven van Kabore kon Storm aan de tweede paal op doel besluiten, maar Schmidt leek goed op weg naar een clean sheet. Leek, want in de slotminuten was het dan toch raak. De Camargo kreeg de voorzet van Vranckx in twee tijden en met wat meeval voorbij de Japanse goalie.

Peter Maes: "Speelden met een heel groot hart"

Steve De Ridder (STVV): “Ik had op voorhand gezegd dat dit de belangrijkste wedstrijd zou worden omdat we dan druk konden zetten op de andere teams en we hebben een fantastische prestatie neergezet. Het belangrijkste vind ik zelfs de manier waarop we het deden. Hiermee tonen we dat we voor iedereen in Sint-Truiden willen vechten.”

Peter Maes (coach STVV): “Als je vooraf hoort dat Waasland-Beveren wint, is het belangrijk om de focus op deze wedstrijd te houden. Maar blijkbaar kan dat ook heel motiverend werken. Ik denk dat we met een heel groot hart hebben gespeeld in voor STVV onzekere tijden. We hadden nog 3 punten nodig om ons vooropgestelde doel van 35 punten te behalen. Die hebben we nu, maar je weet nooit wat de uitslagen morgen zullen zijn.”

Wouter Vrancken: "Wedstrijd tussen mannen en jongens"

Wouter Vrancken (coach KV Mechelen): “De ontgoocheling is groot, vooral door de belabberde eerste helft die we speelden. Het was toen een wedstrijd tussen mannen en jongens. Je merkt ook dat wanneer je zelf ook je mannetje staat in de tweede helft, je een andere wedstrijd krijgt. Ik vind dat je er altijd vol voor moet gaan. Als het dan niet lukt, verlies je, maar dan heb je wel alles gegeven. Nu wordt het heel moeilijk om nog ergens voor te spelen.”



Rob Schoofs (KV Mechelen): “Dit is een pijnlijke nederlaag. Vooral in de eerste helft kwamen we op alle vlakken tekort en geven we de wedstrijd uit handen. Voor de rust was Sint-Truiden scherper en de 2-0 was teveel om nog recht te zetten. We hebben nu nog twee wedstrijden te spelen, die we allebei zullen proberen te winnen en dan zien we wel waar we uitkomen. Alles staat nog kort bij elkaar, maar we doen vandaag wel een slechte zaak.”