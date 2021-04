LIVE: Coronavrij STVV goed op weg naar de zege tegen KV Mechelen

Met nog een halfuur op de klok probeert KV Mechelen het tempo wat te verhogen. Levert dat ook de nodige kansen op of kan STVV profiteren op de counter?

tweede helft, minuut 61. Met nog een halfuur op de klok probeert KV Mechelen het tempo wat te verhogen. Levert dat ook de nodige kansen op of kan STVV profiteren op de counter? .

Thoelen houdt KV Mechelen recht! Suzuki springt torenhoog om de voorzet in doel te koppen! Dat dacht hij toch, maar Yannick Thoelen pakt nog uit met een geweldige save om de Japanner het scoren te beletten. . tweede helft, minuut 54.

tweede helft, minuut 50. De bezoekers boksen een knappe aanval in elkaar. Kabore opent op rechts voor Mrabti, die zijn voorzet door Schmidt weggebokst ziet worden. Hoopvol was het zeker na de mindere eerste helft. .

tweede helft, minuut 47. Dubbele wissel bij KV. Steven Defour staat alweer tussen de lijnen. Dat kunnen we niet zeggen over Wernersson en Hairemans, die tijdens de rust gewisseld werden door Kabore en Storm. .

tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op Stayen en Steven Defour blijft meteen liggen en tast naar de knie na een duel met Brüls. Extra kopzorgen voor de bezoekers? .

eerste helft, minuut 45. Er gaat een mannetje neer in de zestien en Kevin Van Damme fluit! Geen strafschop, wel een vrije trap na een aanvallende overtreding op Suzuki. .

eerste helft, minuut 44. Brüls scoort bijna met meeval! Suzuki zet zich goed door op rechts, maar ziet zijn voorzet gekeerd worden. De bal wordt dan vol tegen Brüls getrapt, die het leer via zijn schouder in het zijnet ziet belanden. .

eerste helft, minuut 43. Cacace heeft even ruimte wanneer hij naar binnen knijpt, maar schieten vanop 25 meter was zeker niet de aangewezen optie. Zijn schot gaat dan ook meters over. .