Standard straft strafschopmissers van Gent af in strijd om Play-off II

Standard - AA Gent in een notendop:

Twee penaltymissers, maar Gent toch op voorsprong

AA Gent schoot het best uit de startblokken in Luik, maar het was wel Standard dat al bij de eerste echte doelkans bijna raak trof. Een lage voorzet van Siquet schoot door tot bij Lestienne, die zijn poging via Bolat tegen de paal zag stranden.

‘Dat kan ik ook’, dacht Sven Kums, die met een fraai afstandsschot de bal tegen de staak mikte. Voor de rest bleef het aantal kansen beperkt, de bal circuleerde vooral op het middenveld.

Het slot van de eerste helft stond in het teken van een kleine penaltysoap. Jaremtsjoek mocht het als eerste proberen vanaf elf meter, maar trapte op Bodart. Even later kreeg AA Gent na tussenkomst van de VAR een nieuwe strafschop. Ook Castro-Montes miste, maar hij scoorde wel in de rebound: 0-1, meteen ook de ruststand.