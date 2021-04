Genk vervult zijn plicht met oog op POI, voor OHL is POI heel ver weg

Racing Genk doet een gouden zaak in de strijd voor Play-off I met een 2-3-overwinning bij OH Leuven. De thuisploeg maakte het in de slotfase nog spannend, maar Genk gaf de drie punten niet meer uit handen.

67'

tweede helft, minuut 67. Afgeweken schot van Heynen. Eindelijk nog eens een kans voor Genk. Onuachu krijgt de bal met wat geluk achteruit tot bij Heynen. Die haalt in één tijd uit, maar ziet zijn schot via Jemelka in hoekschop verdwijnen. Daarop komt OHL niet in de problemen. .