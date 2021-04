Oostende bezwijkt onder PO I-stress, Waasland-Beveren mag weer hopen

KV Oostende - Waasland-Beveren in een notendop:

Waasland-Beveren verrast KVO, aansluitingstreffer Hjulsager afgekeurd

Strijden voor een plek in Play-off I, strijden voor het behoud. De belangen waren anders, maar zowel voor Oostende als Waasland-Beveren stond er vandaag heel wat op het spel. Oostende begon het best aan de wedstrijd, Hjulsager dwong Jackers al na 5 minuten tot een knappe redding.

Op het kwartier kwam ook Sakala dicht bij een treffer, op aangeven van Capon kopte hij van dichtbij over en naast. De bezoekers zagen af tegen een dominant KVO, bovendien viel ook Koita geblesseerd uit.

Maar de noodgedwongen wissel bleek een gouden wissel, want halfweg de eerste helft bracht invaller Sinani Waasland-Beveren uit het niks op voorsprong. Theate schatte een hoge bal verkeerd in en gaf zo vrije baan aan Frey. Hubert kon de Zwitser nog van de 0-1 houden, maar tegen de herneming van Sinani had de doelman geen verhaal.

Op het halfuur stond het zelfs bijna 0-2 toen Frey een goede voorzet van dichtbij meteen naar doel devieerde, maar met een prima reflex voorkwam Hubert nog meer averij voor KVO. Kort voor de rust was het dan tóch raak. Na een snedige counter nam Frey Hubert te grazen met een knal in de korte hoek.

Oostende reageerde meteen. Jackers kon de doorgebroken D’Haese nog van de 1-2 houden, maar werd dan te veel gehinderd door de middenvelder in buitenspelpositie om ook de herneming van Hjulsager te pareren. Dat had de VAR ook gezien en dus keurde scheidsrechter De Cremer de aansluitingstreffer af. Pech voor KVO, al kwam de thuisploeg ook nog goed weg toen Jäkel slechts geel kreeg voor een overtreding op de doorgebroken Frey.