LIVE: Gano opent de score voor KVK, parel van Sobol brengt Club langszij

51'

tweede helft, minuut 51. Ilic even de mist in. Ilic jaagt iedereen bij Kortrijk even de stuipen op het lijf op een hoge bal. Met niemand van Club in de buurt grabbelt de doelman er vlotjes naast, maar hij kan nog net vermijden dat de bal in doel verdwijnt. Dit was een wel erg knullige owngoal geweest. .