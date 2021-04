Knoopt Club Brugge tegen Kortrijk weer aan met de zege?

Geen Noa Lang bij Club Brugge vandaag. De Nederlander viel vorig weekend geblesseerd uit in de topper tegen Duitsland op het EK voetbal onder 21 jaar, maar was na zijn rode kaart tegen Antwerp sowieso geschorst. Chong komt daardoor in de basis en ook Sobol komt aan de aftrap. Denswil verhuist naar de bank.

vooraf, 11 uur 30. Kortrijk straks zeker van het behoud? KV Kortrijk draait een grijs seizoen en bekleedt de 14e plaats in de stand. Het heeft een marge van 7 punten op nummer 17 Cercle Brugge en kan na dit weekend dus zeker zijn van een verlengd verblijf in 1A. Een plekje in Play-off II is overigens nog niet uitgesloten, maar dan zal KVK een stevige eindsprint op de mat moeten toveren. .