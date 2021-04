Charleroi wist driepunter van Moeskroen snel uit

Charleroi - Moeskroen kort samengevat

Bekijk de goals uit Charleroi - Moeskroen (1-1)

Moeskroen vergeet zichzelf te belonen

Dan was Moeskroen toch een pak gevaarlijker. De slimme Da Costa zette Harbaoui voor doel met een overstapje, maar de drievoudige topschutter kon niet afwerken. Toen Da Costa het even later zelf probeerde, stond de paal in de weg. Vlak voor de rust deed Fall het doelhout aan de overkant ook een keertje trillen.

Tabekou loopt duidelijk met de bal over de achterlijn, maar het spel gaat voort en Harbaoui scoort bijna

Charleroi steelt nog bijna de zege

De tweede helft had meer tijd nodig om op gang te komen. We moesten het lang stellen met verlegen pogingen van Nicholson en Agouzoul. Olinga pikte dan wel een keertje de bal af van Botaka, maar bij het schieten leek het alsof hij de verkeerde schoenen had aangetrokken.

Een driedubbele wissel van Belhocine gaf de Carolo's zuurstof. Fall dacht de 1-0 binnen te tikken, maar hij liep nipt buitenspel op de voorzet van Gholizadeh. Niet veel later vloog een kogel van Kayembe nipt naast de kruising. Het vat van Moeskroen leek leeg, tot Da Costa zich nog eens losrukte. Weer zat het de Kaapverdiër niet mee, ditmaal trof hij de verste paal.

Geen nood, want Da Costa mocht uiteindelijk toch vieren. Hij ontsnapte op rechts, sneed naar binnen en prikte de 0-1 binnen. Een gouden overwinning wenkte voor Moeskroen, want er restten nog slechts vijf minuutjes. Toch was dat genoeg voor een gelijkmaker. Fall verzilverde de voorzet van Van Cleemput, die zelf nog akelig dicht bij de 2-1 kwam.

Dat zou ecter een te hard verdict geweest zijn voor Moeskroen. Maar ook met een punt schiet l'Excel weinig op, want alle concurrenten onderin pakten er op deze speeldag drie. Charleroi van zijn kant blijft slabakken en zal wellicht niet meer uit de grijze middenmoot geraken.