Cercle Brugge heeft tegen Beerschot dringend punten nodig

We moeten zélf punten pakken. De overtuiging zit erin bij de groep, de hele week al. Yves Vanderhaeghe

Er staan twee spelers aan de aftrap die de voorbije weken de kleuren van hun land hebben verdedigd. Pavlovic speelde alle minuten bij Servië, dat met een puike 7 op 9 aan zijn kwalificatie begon. Vorogovski viel twee keer in bij Kazachstan. Op de bank van Beerschot zit nog Sanyang, die bij Gambia eventjes mocht proeven van de historische plaatsing voor de Afrika Cup.

Sleutelspelers. Het is niet moeilijk om bij beide ploegen de belangrijkste of meest waardevolle speler aan te duiden. Cercle Brugge rekent voor zijn doelpunten vooral op Ugbo. Met 12 stuks zorgt hij voor meer dan een derde van de totale groen-zwarte productie. De Nigeriaan is een troefkaart die de concurrenten in de degradatiezone niet hebben. Bij Beerschot draait dan weer veel, of zelfs alles, rond Holzhauser. Met zijn gevoel voor ruimte en vooral zijn fluwelen traptechniek regelt de Oostenrijker het verkeer bij de Ratten. Zijn cijfers zijn indrukwekkend: 14 goals en 15 assists.

Cercle Brugge rekent voor zijn doelpunten vooral op Ugbo. Met 12 stuks zorgt hij voor meer dan een derde van de totale groen-zwarte productie. De Nigeriaan is een troefkaart die de concurrenten in de degradatiezone niet hebben.

Bij Beerschot draait dan weer veel, of zelfs alles, rond Holzhauser. Met zijn gevoel voor ruimte en vooral zijn fluwelen traptechniek regelt de Oostenrijker het verkeer bij de Ratten. Zijn cijfers zijn indrukwekkend: 14 goals en 15 assists.

Opstelling Cercle. Ook aan de kant van Cercle zien we drie wissels. Vanderhaeghe brengt Velkovski, Decostere en Hoggas aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Marcelin, Vitinho en Musaba. Die laatste tekende in de heenronde nochtans voor die gelijkmaker tegen Beerschot.

Opstelling Beerschot. Coach Still houdt acht spelers over van het elftal dat voor de interlandbreak ging winnen in Beveren. Vooraan krijgt Suzuki de voorkeur op Eleke, in de linies achter de Japanner komen Van den Bergh en Vorogovski in de ploeg. Bourdin en Prychynenko verhuizen naar de bank.

Het is pas de tweede keer dat Cercle Brugge en Beerschot (in zijn huidige gedaante) tegen elkaar spelen. De eerste keer was in de heenronde, en daar heeft Cercle de beste herinneringen aan. Dankzij een late gelijkmaker pakte groen-zwart toen na zeven opeenvolgende nederlagen eindelijk nog eens een puntje.

Beerschot toont dit jaar twee gezichten. In het begin van het seizoen wilden ze 1 goal meer scoren dan de tegenstander, nu spelen ze om 1 goal minder binnen te krijgen. Wat hen momenteel goed lukt is scoren op het juiste moment, ook al is het dan veel minder frivool dan onder Hernan Losada. Cercle-coach Yves Vanderhaeghe

Cercle-Beerschot. Cercle Brugge neemt het om 13.30 uur in het Jan Breydelstadion op tegen Beerschot. De vereniging kan de punten goed gebruiken in het gevecht tegen de degradatie, Beerschot is nog in een strijd verwikkeld voor de play-offs. Volg het duel hier straks live met tekst- en radio-updates.

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Dimitar Velkovski, Strahinja Pavlovic, David Bates, Giulian Biancone, Leonardo Da Silva Lopes, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Ike Ugbo, Olivier Deman

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Stipe Radic, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Musashi Suzuki, Loris Brogno