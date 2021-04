LIVE: Grijpt Anderlecht zijn kans of verzekert Antwerp zich van Play-off I?

We gaan rusten met een brilscore na een matige en kansarme eerste helft. Anderlecht was wel duidelijk de betere ploeg en dreigde met afstandsschoten van Ashimeru en Trebel. Nmecha kwam het dichtst bij een treffer, maar De Wolf hield een slordig Antwerp overeind.

Een spektakelstuk kunnen we deze topper niet noemen. Enkel Anderlecht zorgde voor schaars doelgevaar. Paars-wit ligt voorlopig wel op schema voor Play-off I. Het heeft genoeg aan een punt op de Bosuil om over Oostende naar de vierde plaats te springen.

Anderlecht is de beste ploeg geweest met de gevaarlijkste doelkansen. Antwerp is te slordig geweest, al gaat het de laatste minuten wat beter.

36'

eerste helft, minuut 36. Wellenreuther kijkt werkloos toe. Antwerp is in 35 minuten amper in zijn buurt geweest. In de opbouw stapelt de thuisploeg de slordigheden op. Voorlopig kan Anderlecht daar niet van profiteren. .