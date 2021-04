LIVE: Snelle goal, maar ook rood voor Waasland-Beveren tegen STVV

eerste helft, minuut 32. Daar is de gelijkmaker al: Suzuki scoort 1-1. STVV heeft er geen gras over laten groeien na de rode kaart. Brüls krult de bal voor doel en daar kan Suzuki moederziel alleen de bal binnen duwen aan de tweede paal. .

Verboomen heeft niet lang moeten kijken. De lichaamstaal van de ref verraadt dat hij volgens de letter van de wet niet anders kan dan hiervoor rood geven. Het was een slaande reactie van Vukotic. De spijt die Vukotic daarna toonde is dan van geen tel.

eerste helft, minuut 27. Rood voor Vukotic.

25'

Vukotic is schuldbewust en mag blij zijn met geel. Vukotic reageert zich even af na een klein opstootje met Brüls. Hij deelt een slagje uit, maar is zich meteen bewust dat het niet slim was en excuseert zich. Hij krijgt geel, maar de VAR wil dat ref Verboomen gaat kijken. . eerste helft, minuut 25.